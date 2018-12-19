"Свингеры-2": смотрите первый тизер эротической комедии

В 2019 году в прокат выйдет украинская эротическая комедия "Свингеры-2": смотрите первый тизер фильма прямо сейчас.

В сети опубликовали первый тизер украинской эротической комедии “Свингеры-2“.

Ролик разместили на YouTube-канале компании “Вольга Украина“, которая занимается прокатом фильма.

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Сюжет киноленты разворачивается вокруг новых сексуальных приключениях бизнесмена Игоря, у которого возникли проблемы с потенцией. Как ни старается его партнерша Илона исправить неловкую ситуацию, ничего не помогает. Игорь решает еще раз наведаться в квартиру к Андрею и Ирине, где он свинговал в первой части ленты, чтобы вернуть себе былую сексуальную активность.

Главные роли во второй части “Свингеров“ исполнили музыканты Оля Полякова, Даша Астафьева и Михаил Хома (Дзидзьо), а также актеры Михаил Кукуюк, Вячеслав Довженко, Анна Саливанчук и Алексей Вертинский. Режиссером выступил Андрейс Экис, который работал и над первой частью.

Смотрите первый тизер фильма “Свингеры-2“ здесь:

Украинская эротическая комедия “Свингеры-2“ должна выйти в прокат 1 марта 2019 года. Фильм будет действительно горячим: об этом свидетельствуют пикантные кадры со съемок, опубликованные Олей Поляковой и Дашей Астафьевой.

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