"Оскар-2019": когда состоится церемония вручения наград

В США состоится 91-я церемония вручения престижной кинопремии "Оскар": узнайте дату.

Вручение престижной кинопремии “Оскар-2019“ состоится 24 февраля.

Место традиционное - Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Об этом сообщили на сайте Американской академии киноискусства.

Номинантов объявят 22 января. Их отбор начнется 7 января и в завершится уже 14-го числа.

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Финальное голосования за претендентов на “Оскар-2019“ завершится 19 февраля, а 24 февраля пройдет 91-я церемония награждения лауреатов.

Кроме того, 18 ноября 2018 в рамках “Оскара-2019“ пройдет церемония вручения специальных наград - так называемых Governors Awards.

Напомним, в финале шоу “Х-Фактор 9“ выступит звезда Spice Girls Мелани Си. Чем еще удивит зрителей эфир, читайте здесь.