Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Оскар-2019": когда состоится церемония вручения наград

Комментариев: 1
В США состоится 91-я церемония вручения престижной кинопремии "Оскар": узнайте дату.
"Оскар 2019": когда состоится церемония
"Оскар 2019": когда состоится церемония
Getty Images

Вручение престижной кинопремии “Оскар-2019“ состоится 24 февраля.

Место традиционное - Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Об этом сообщили на сайте Американской академии киноискусства.

Номинантов объявят 22 января. Их отбор начнется 7 января и в завершится уже 14-го числа.

Читай также: Фильм про Украину вошел в шорт-лист "Оскара"

Финальное голосования за претендентов на “Оскар-2019“ завершится 19 февраля, а 24 февраля пройдет 91-я церемония награждения лауреатов.

Кроме того, 18 ноября 2018 в рамках “Оскара-2019“ пройдет церемония вручения специальных наград - так называемых Governors Awards.

Напомним, в финале шоу “Х-Фактор 9“ выступит звезда Spice Girls Мелани Си. Чем еще удивит зрителей эфир, читайте здесь.

Поделись:
Теги: Оскар-2019, новости, шоу-биз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
русский  (аноним)  19.12.2018, 14:14
Оценка:  0
русский
Только "Гитлер капут" достоин Оскара, но в Голливуде одни больные пидapaсы, и мне похyй, кому эти гoндoны дадут свои сраные премии во всех номинациях! Я насрал им в багажник и нассал в форточку, гы-гы-гы!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь