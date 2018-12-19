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"Х-Фактор 9": на шоу выступит звезда Spice Girls

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Узнайте, кто еще выступит в финале вокального шоу "Х-Фактор 9" на канале СТБ.
В финале шоу Х Фактор 9 выступит Мелани Си
В финале шоу Х Фактор 9 выступит Мелани Си
пресс-служба канала СТБ

Традиционно в финале вокального шоу “Х-фактор “ на СТБ участники поют в дуэтах с популярными артистами и мировыми звездами. 

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Девятый сезон не станет исключением, и уже в субботу, 22 декабря, впервые на украинской сцене появится экс-солистка культовых Spice Girls Melanie C, которая исполнит несколько своих хитов, один из которых совместно с финалистом шоу.

 

Мелани Си
Мелани Си
пресс-служба канала СТБ

 

А также на сцене “Х-фактора“ выступит легенда британской музыки Alex Clare, и тот, чьи хиты сводят с ума - MONATIK.

 

Alex Clare
Alex Clare
пресс-служба канала СТБ

 

А четвертая звезда удивит своим появлением на сцене не только зрителей, но и членов жюри.

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Кроме дуэта со звездой финалисты исполнят еще по 2 композиции, одна из которой та, с которой они получили “Да“ от судей на кастингах “Х-фактора“.  

Неделя подготовки к эфиру была очень эмоциональной, ведь участники познакомили своих наставников с родными и близкими им людьми. Ольга Жмурина устроила встречу Олегу Виннику со своим мужем, а Дима Волканов, Марк Савин и ребята из  ZBSband представили наставников своим мамам. Не обошлось без смешных и трогательных историй из детства и сюрпризов от судей. 

Но уже в эту субботу, 22 декабря, двое из них покинут проект, а зрители узнают имена суперфиналистов, которые на гала-концерте сразятся за победу в шоу и профессиональную поддержку на сумму 1 миллион гривен.

Отметим, что впервые за историю украинского “Х-фактора“ в финале у каждого из судей шоу осталось по одному участнику. Теперь команды выглядят так:

  • Дмитрий Шуров и Марк Савин, категория “30+“;
  • Андрей Данилко и Дима Волканов, категория “Парни“;
  • Олег Винник и Ольга Жмурина, категория “Девушки“;
  • Настя Каменских и ZBSband, категория “Коллективы“.

Напомним, ранее мы сообщали, кто покинул шоу “МастерШеф-8“ за шаг до победы.

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Теги: Х-Фактор, Spice Girls, Мелани Си, Alex Clare, MONATIK
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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  19.12.2018, 13:58
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