Ярославская подарила первой Вице-Королеве конкурса в Харькове вечер роскоши
Марина, супруга Александра Ярославского (владельца президента группы DCH),
сделала особый подарок для первой вице-королевы ежегодного конкурса "Королева Харькова".
Екатерина Гурьева, которая завоевала в этом году титул "1-я Вице Королева" получила от Марины Ярославской уникальную возможность
насладиться неподражаемой атмосферой фешенебельных президентских апартаментов лучшего харьковского 5* лакшери-отеля Premier Palace Hotel Kharkiv,
принадлежащего группе DCH.
Также девушка получила в подарок роскошный ужин на двоих в ресторане
Sky Lounge с панорамным видом на центр Харькова и годовой абонемент категории Diamond в SPA-центр отеля.
Вторая и третья Вице-Королевы Настасья Пасько и Бертина Саад также получили призы от Premier Palace Hotel Kharkiv,
принадлежащего чете Ярославских.
Как известно, конкурс "Королева Харькова" - одно из наиболее ярких и ожидаемых ежегодных светских мероприятий города для истинных ценителей красоты и искусства.
Победительницами конкурса "Королева Харькова 2019" из 22 участниц стали Лилия Лакишек, которая завоевала титул "Queen оf Kharkov" и Вероника Голышич - титул "Queen оf Kharkov International".
Напомним, что Марина Ярославская в старших классах завоевала титул "Мисс Модель", а в студенческие годы сама стала обладательницей титула Вице-Королева Харькова.
В минувшем году она согласилась присоединиться к жюри конкурса, а в качестве подарка привезла выступить на мероприятии известного певца Макса Барских.
Сейчас Марина Ярославская начала на базе конференц-центра Premier Palace Hotel Kharkiv цикл проектов,
посредством которых хочет придать культурной жизни Харькова международное измерение.
Первым из таких событий стал мастер-класс известного визажиста Сердара Камбарова, в числе клиентов которого звезды мирового масштаба, включая Пэрис Хилтон.
Среди "звездных" спикеров своих будущих мероприятий Марина Ярославская однако видит не столько fashion-гуру, сколько психологов, педиатров, ученых.
Средства, собранные от первого проведенного мастер-класса Марина Ярославская направила на благотворительность - современный компьютерный класс "под ключ" в своей родной школе.
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