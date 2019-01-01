Ярославская подарила первой Вице-Королеве конкурса в Харькове вечер роскоши

Марина, супруга Александра Ярославского (владельца президента группы DCH),

сделала особый подарок для первой вице-королевы ежегодного конкурса "Королева Харькова".

Екатерина Гурьева, которая завоевала в этом году титул "1-я Вице Королева" получила от Марины Ярославской уникальную возможность

насладиться неподражаемой атмосферой фешенебельных президентских апартаментов лучшего харьковского 5* лакшери-отеля Premier Palace Hotel Kharkiv,

принадлежащего группе DCH.

Также девушка получила в подарок роскошный ужин на двоих в ресторане

Sky Lounge с панорамным видом на центр Харькова и годовой абонемент категории Diamond в SPA-центр отеля.



Вторая и третья Вице-Королевы Настасья Пасько и Бертина Саад также получили призы от Premier Palace Hotel Kharkiv,

принадлежащего чете Ярославских.

Как известно, конкурс "Королева Харькова" - одно из наиболее ярких и ожидаемых ежегодных светских мероприятий города для истинных ценителей красоты и искусства.

Победительницами конкурса "Королева Харькова 2019" из 22 участниц стали Лилия Лакишек, которая завоевала титул "Queen оf Kharkov" и Вероника Голышич - титул "Queen оf Kharkov International".



Напомним, что Марина Ярославская в старших классах завоевала титул "Мисс Модель", а в студенческие годы сама стала обладательницей титула Вице-Королева Харькова.

В минувшем году она согласилась присоединиться к жюри конкурса, а в качестве подарка привезла выступить на мероприятии известного певца Макса Барских.

Сейчас Марина Ярославская начала на базе конференц-центра Premier Palace Hotel Kharkiv цикл проектов,

посредством которых хочет придать культурной жизни Харькова международное измерение.

Первым из таких событий стал мастер-класс известного визажиста Сердара Камбарова, в числе клиентов которого звезды мирового масштаба, включая Пэрис Хилтон.

Среди "звездных" спикеров своих будущих мероприятий Марина Ярославская однако видит не столько fashion-гуру, сколько психологов, педиатров, ученых.

Средства, собранные от первого проведенного мастер-класса Марина Ярославская направила на благотворительность - современный компьютерный класс "под ключ" в своей родной школе.