Народный артист Украины погиб при пожаре

Украинский актер Петр Ластивка умер после пожара в собственной квартире: подробности.

Народный артист Украины Петр Ластивка-старший погиб на 97-м году жизни в собственной квартире в Тернополе.

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В жилье актера и драматурга произошло короткое замыкание электропроводов, в следствие чего начался пожар. Петр Ластивка отравился угарным газом. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил композитор Анатолий Горчинский:

18 грудня в Тернополі, у власному помешканні, внаслідок пожежі (через коротке замикання електропроводів) на 97 році життя помер народний артист України, легенда Тернопільського драмтеатру Петро Трохимович Ластівка...

Петр Ластивка родился 5 июня 1922 года в Киевской области. В годы Второй мировой войны он служил разведчиком парашютно-десантных войск. Ластивка снялся в фильмах “Третий удар“, “Чертова дюжина“ и “Всадники“.

В 1980 году он получил звание народного артиста УССР. Он является отцом актера и режиссера Петра Петровича Ластивки.

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