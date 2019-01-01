Популярная певица утонула в реке
Известная 34-летняя канадско-румынская певица Анка Поп погибла.
Машина исполнительницы утонула вместе с ней в реке Дунай, что на юго-западе Румынии, передает New Your Daily.
Полиция предполагает, что это был несчастный случай. Тело певицы водолазы уже достали со дна.
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По иронии судьбы, в детстве Анка Поп чуть не умерла из-за той же реки. Все дело в том, что когда ей было три года, семья артистки сбежала из Румынии на надувном плоту по Дунаю:
Моя мама не умела плавать, и мои родители рискнули всем, когда решились бежать посреди ночи по замерзающей реке. Нас могли застрелить в любой момент. К счастью, этого не случилось.
В тот раз все обошлось благополучно и семья переехала в Канаду. Позже родители певицы вернулись в Румынию, а она осталась жить в Ванкувере.
Дебютный альбом Анки Поп вышел в 2012 году, над ним работал известный композитор Горан Брегович. Клип на песню Free Love в свое время стал суперхитом, но больше всего артистку слушали в Японии.
Напомним, ранее умерла известная актриса и режиссер Пенни Маршалл. Подробности читайте здесь.
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