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Умерла известная американская актриса и режиссер

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В США умерла известная актриса и режиссер, снимавшая фильмы с Робертом Де Ниро, Томом Хэнксом и Дрю Бэрримор.
Пенни Маршалл умерла
Пенни Маршалл умерла
Getty Images

Во вторник, 18 декабря, у себя дома в Лос-Анджелесе на 76-м году жизни умерла актриса и режиссер Пенни Маршалл.

Как передает американский таблоид TMZ, причиной смерти стали осложнения, вызванные диабетом. 

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Пенни Маршалл прославилась как режиссер фильмов “Большой“ (1988) с Томом Хэнксом и Элизабет Перкинс, “Пробуждение“ (1990) с Робертом Де Ниро, Робином Уильямсом и Джоном Хердом, “Человек эпохи Возрождения“ (1994) с Дэнни Де Вито и “Сильная женщина“ (2001) с Дрю Бэрримор и Стивом Заном.

Фильмы “Большой“ и “Пробуждение“ были высоко оценены критиками и номинированы на “Оскар“.

Кроме того, Пенни Маршалл известна как актриса. Она сыграла в фильмах “Тысяча девятьсот сорок первый“, “Старый“ Новый год“ и “Блондинка с амбициями“, сериалах “Кости“, “Красавцы“ и “Лаверна и Ширли“.

Напомним, на днях умер создатель видеосервиса Vine Колин Кролл. Все подробности читайте здесь.

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Теги: Пенни Маршалл, умерла, новости, шоу-биз
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