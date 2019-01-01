Гайтана выпустила песню "Снег": где ее можно послушать
Песня “Снег“ украинской певицы Гайтаны – о давних воспоминания и мечтах, о жизни и любви.
Сама артистка говорит о треке так:
Композиция получилась чрезвычайно теплой и уютной. Эта песня согреет каждого в зимние праздники. Я желаю вам взаимной любви и пусть рядом всегда будут самые близкие и дорогие люди.
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Интересно, что “Снег“ является творческой интерпретацией одноименной украиноязычной песни “Сніг“, которая была представлена в начале этой зимы.
Отметим, что совсем скоро на поклонников творчества певицы ждет еще одна приятная неожиданность – премьера видеоклипа на песню “Сніг“, над созданием которого Гайтана вместе с командой активно работает.
Напомним, украинская певица Злата Огневич презентовала альбом-исповедь “ГРАНІ“. Послушать его можно здесь.
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