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Гайтана выпустила песню "Снег": где ее можно послушать

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Накануне Нового года певица Гайтана сделала необычный подарок своим слушателям – представила новую композицию под названием "Снег".
Гайтана выпустила песню "Снег": где ее можно послушать
Гайтана выпустила песню "Снег": где ее можно послушать
пресс-служба канала НЛО TV

Песня “Снег“ украинской певицы Гайтаны – о давних воспоминания и мечтах, о жизни и любви. 

Сама артистка говорит о треке так:

Композиция получилась чрезвычайно теплой и уютной. Эта песня согреет каждого в зимние праздники. Я желаю вам взаимной любви и пусть рядом всегда будут самые близкие и дорогие люди.

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Интересно, что “Снег“ является творческой интерпретацией одноименной украиноязычной песни “Сніг“, которая была представлена в начале этой зимы.

Отметим, что совсем скоро на поклонников творчества певицы ждет еще одна приятная неожиданность – премьера видеоклипа на песню “Сніг“, над созданием которого Гайтана вместе с командой активно работает. 

Напомним, украинская певица Злата Огневич презентовала альбом-исповедь “ГРАНІ“. Послушать его можно здесь.

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Теги: Гайтана, видео, премьера, новости, шоу-биз
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