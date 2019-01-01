Злата Огневич презентовала альбом-исповедь "ГРАНІ"

Украинская певица Злата Огневич выпустила пластинку "ГРАНІ": где ее можно послушать.

Украинская артистка Злата Огневич назвала премьеру студийного альбома “ГРАНІ“ своей дебютной пластинкой, в которой она не боится экспериментировать и задавать тренды новой украинской музыке.



Альбом “ГРАНІ“ - это музыкальная исповедь Златы Огневич. Это альбом контрастов, который максимально раскрывает певицу с разных сторон, порой даже таких, которые были спрятаны от массового слушателя.

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В новой пластинке поклонники новой украинской музыки, как сама Злата называет свой стиль, услышат уже известные хиты - “Танцювати“, “Do мене“ и “Doloni“, а также один из заглавных треков диска - танцевальный хит “Єдиний“.

Над этими треками Злата вновь сотрудничала со знаковым для нее автором и композитором Михаилом Некрасовым, который написал для нее известные песни “One day“, “Pray for Ukraine“ и многие другие.

Кроме вышеуказанных песен в альбоме присутствует и композиция, над которой работал певец Constantine и музыкант The Maneken. Это трек “Сповідь“, текст к которому писала сама Злата в соавторстве с лидером проекта INAYA Катей Роговой. Эта песня, как и еще один трек “Сила“ не только раскрывают певицу с неожиданных сторон, но и привносят свежий музыкальный глоток в репертуар артистки.

К слову, над треком “Сила“ работала команда Dynamika Music вместе с Кириллом Матюшенко, а сама композиция о сильных духом людях, способных преодолеть любые препятствия на пути к мечте.

Отдельно стоит отметить исполнение народной песни “Чом ти не прийшов“ в современной обработке. Это совершенно некоммерческий трек, но благодаря Злате Огневич эта известная композиция приобрела некий необъяснимо глубинный смысл, который максимально передается голосом артистки и однозначно сможет привлечь внимание современной молодежи к культурному наследию нашей страны.

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Завершает сольный альбом Златы Огневич “ГРАНІ“ лиричная композиция “Чекай“, которую написал Александр Лозовский, а над аранжировкой работал композитор Вадим Лисица. По словам Златы, это смелый альбом, сделанный с любовью.

Сама Злата говорит:

Для меня это не просто студийный альбом, для меня это саундтрек моей обнаженной души. Это смелый вызов самой себе, это то, на что я долго не решалась. Это пластинка для тех, кто готов воспринимать новое и непривычное, кто готов на эксперименты со своим музыкальным вкусом. Рожденные песни нужно отпускать.

Альбом певицы уже доступен на всех музыкальных платформах, а также в YouTube.

Напомним, украинская группа The Hardkiss выпустила клип на песню “Коханці“. Посмотреть его можно здесь.