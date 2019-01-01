Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Злата Огневич презентовала альбом-исповедь "ГРАНІ"

Комментариев: 0
Украинская певица Злата Огневич выпустила пластинку "ГРАНІ": где ее можно послушать.
Злата Огневич презентовала альбом-исповедь "ГРАНІ"
Злата Огневич презентовала альбом-исповедь "ГРАНІ"
пресс-служба

Украинская артистка Злата Огневич назвала премьеру студийного альбома “ГРАНІ“ своей дебютной пластинкой, в которой она не боится экспериментировать и задавать тренды новой украинской музыке. 

Альбом “ГРАНІ“ - это музыкальная исповедь Златы Огневич. Это альбом контрастов, который максимально раскрывает певицу с разных сторон, порой даже таких, которые были спрятаны от массового слушателя.

Читай также: Злата Огневич поделилась эффективными упражнениями для стройной фигуры: видео

В новой пластинке поклонники новой украинской музыки, как сама Злата называет свой стиль, услышат уже известные хиты - “Танцювати“, “Do мене“ и “Doloni“, а также один из заглавных треков диска - танцевальный хит “Єдиний“.

Над этими треками Злата вновь сотрудничала со знаковым для нее автором и композитором Михаилом Некрасовым, который написал для нее известные песни “One day“, “Pray for Ukraine“ и многие другие. 

Кроме вышеуказанных песен в альбоме присутствует и композиция, над которой работал певец Constantine и музыкант The Maneken. Это трек “Сповідь“, текст к которому писала сама Злата в соавторстве с лидером проекта INAYA Катей Роговой. Эта песня, как и еще один трек “Сила“ не только раскрывают певицу с неожиданных сторон, но и привносят свежий музыкальный глоток в репертуар артистки.

К слову, над треком “Сила“ работала команда Dynamika Music вместе с Кириллом Матюшенко, а сама композиция о сильных духом людях, способных преодолеть любые препятствия на пути к мечте. 

Отдельно стоит отметить исполнение народной песни “Чом ти не прийшов“ в современной обработке. Это совершенно некоммерческий трек, но благодаря Злате Огневич эта известная композиция приобрела некий необъяснимо глубинный смысл, который максимально передается голосом артистки и однозначно сможет привлечь внимание современной молодежи к культурному наследию нашей страны. 

Читай также: Злата Огневич откровенно заговорила о материнстве

Завершает сольный альбом Златы Огневич “ГРАНІ“ лиричная композиция “Чекай“, которую написал Александр Лозовский, а над аранжировкой работал композитор Вадим Лисица. По словам Златы, это смелый альбом, сделанный с любовью.  

Сама Злата говорит:

Для меня это не просто студийный альбом, для меня это саундтрек моей обнаженной души. Это смелый вызов самой себе, это то, на что я долго не решалась. Это пластинка для тех, кто готов воспринимать новое и непривычное, кто готов на эксперименты со своим музыкальным вкусом. Рожденные песни нужно отпускать.

Альбом певицы уже доступен на всех музыкальных платформах, а также в YouTube.

Напомним, украинская группа The Hardkiss выпустила клип на песню “Коханці“. Посмотреть его можно здесь.

Поделись:
Теги: Злата Огневич, видео, альбом, новости, премьера
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь