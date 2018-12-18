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Дом Квентина Тарантино ограбили

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Голливудский режиссер Квентин Тарантино стал жертвой грабителей: подробности.
Дом Квентина Тарантино ограбили
Дом Квентина Тарантино ограбили
Gettyimages

Дом 55-летнего культового режиссера Квентина Тарантино, который недавно впервые женился, ограбили.

Так, грабители пробрались в особняк Квентина в Лос-Анджелесе, передает американский таблоид TMZ.

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Однако ворам не повезло - режиссер оказался дома и защитил свое жилье от злоумышленников. Когда они ночью залезли в дом через окно, Тарантино оказал им сопротивление.

Грабители сбежали, но успели прихватить некоторое имущество. Так, они успели украсть ювелирные украшение и еще какие-то ценности.

Сейчас полиция города проверяет камеры наблюдения рядом с местом жительства Тарантино, записи с которых могут помочь установить личности преступников.

Напомним, недавно в Лондоне ограбили дом экс-участника группы The Beatles Пола Маккартни. Подробности читайте здесь.

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Теги: Квентин Тарантино, ограбление, новости, шоу-биз
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гость  (аноним)  18.12.2018, 13:34
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