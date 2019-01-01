Финал “МастерШеф-8”: кто покинет шоу за шаг до победы

В прошлом выпуске шоу “МастерШеф-8” на канале СТБ стала известна пятерка финалистов восьмого сезона: кто же вылетит из проекта перед суперфиналом?

Финалистами шоу “МастерШеф-8“ стали Элина Павленко, Иван Миланович, Сержик Файный, Владислав Мицкевич и Анжела Липская.

Хотя они уже прошли невероятный путь, с сегодняшнего дня испытания будут только ужесточаться. Теперь из шоу будут выбывать участники в каждом конкурсе.

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В первом конкурсе финалисты найдут на своих столах тот набор продуктов, с которыми они впервые пришли на кастинг. Сержик принес шаурму, Анжела - суп с корнями лопуха и еловыми ветками, Влад - стейк из телятины, Ваня - азиатские дим-самы, а Элина - антрекот с жульеном из корня сельдерея.

Задача финалистов - из этих же ингредиентов приготовить абсолютно новое блюдо. То, которое отразит их рост за долгих 4 месяца на проекте.

А следующее задание будет по-настоящему леденящим душу. Ведь участники встретятся со своими самыми большими страхами на проекте. Для кого-то зловещим окажется “барабан”, который выбирает десерт и основное блюдо, что нужно объединить в одном блюде. У кого-то самый большой страх - определить рецепт по звукам: различить, как чистится рыба или как шипит фритюр.

Кто вылетит из проекта перед суперфиналом, а кто пройдет дальше, зрители увидят 18 декабря в 20:00 на канале СТБ.

Напомним, ранее стало известно, что финалисты шоу “МастерШеф-8“ обручились. Подробности читайте здесь.