Украинская певица Анна Седокова призналась, как относится к институту брака.

Бывшая участница украинской поп-группы “ВИА Гра“ Анна Седокова призналась, хочет ли еще раз выйти замуж.

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За плечами артистки два брака, хотя должно было быть три - однажды она сама сбежала из-под венца. Хочет ли певица еще раз связать себя узами брака, Анна призналась в интервью изданию “Телепрограмма“:

Я продолжаю верить в настоящий брак, хотя это и дурацкое слово. Верить в то, что отношения должны быть скреплены брачным союзом, если двое людей уверены друг в друге. Мне кажется, что так гордо звучат фразы: “Ты моя жена“ и “Ты мой муж“. Это намного лучше, чем: “Девушка, с которой я живу“. Когда мужчина делает предложение и жениться — это говорит о его серьезных отношениях, а несерьезных отношений мне больше не надо.

Первым мужем Анны Седоковой стал футболист Валентин Белькевич, от него певица родила дочь Алину. В 2014 году он скончался, сейчас Анна борется за наследство для своей дочери.

Второй муж артистки - бизнесмен Максим Чернявский, от которого Седокова родила дочь Монику. Они долгое время не могли “поделить“ малышку, в конечном итоге она осталась жить с отцом в США, а с Анной может видеться на каникулах.

Недавно стало известно, что Седокова состоит в романтических отношениях (кто стал избранником певицы, читайте здесь). Как знать, возможно третья свадьба артистки все же не за горами?

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