Анна Седокова призналась, хочет ли еще раз выйти замуж
Бывшая участница украинской поп-группы “ВИА Гра“ Анна Седокова призналась, хочет ли еще раз выйти замуж.
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За плечами артистки два брака, хотя должно было быть три - однажды она сама сбежала из-под венца. Хочет ли певица еще раз связать себя узами брака, Анна призналась в интервью изданию “Телепрограмма“:
Я продолжаю верить в настоящий брак, хотя это и дурацкое слово. Верить в то, что отношения должны быть скреплены брачным союзом, если двое людей уверены друг в друге. Мне кажется, что так гордо звучат фразы: “Ты моя жена“ и “Ты мой муж“. Это намного лучше, чем: “Девушка, с которой я живу“. Когда мужчина делает предложение и жениться — это говорит о его серьезных отношениях, а несерьезных отношений мне больше не надо.
Первым мужем Анны Седоковой стал футболист Валентин Белькевич, от него певица родила дочь Алину. В 2014 году он скончался, сейчас Анна борется за наследство для своей дочери.
Друзья ❤ Сегодня апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. Теперь, у Алины появилась реальная надежда. Нас ещё ждут судебные споры, но это означает, что сегодня мы победили в суде !!!! Мы все 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 И это произошло благодаря вашей поддержке, благодаря тому, что вы неравнодушны! Благодаря вашим тёплым словам !Спасибо Судьям, спасибо Адвокатам , спасибо Прессе, которая поддержала нас с дочкой и родителями Валентина ! Мы все вам до безумия благодарны ! Знаете, вчера я долго не решалась сделать пост. Думала, что как-то станет все грязно сразу, что не имею права об этом говорить вслух, но мы договорились дать интервью одному большому изданию. Издание подтвердило. Прислали вопросы.,Все было хорошо и тут в 6 часов вечера они присылают нам сообщение - «Нам не интересно». Мы не знаем, что произошло .( Не знаем, кто на них надавил, а может действительно «не интересно». И я написала пост, а вы его прочли и все хорошо. Сегодня это издание было в суде ❤ Итак, 2 урока, которые преподала мне жизнь за эти два дня: 1. Даже если вам кто-то скажет: «нам не интересно» - не верьте и не останавливаетесь ! Не интересно одному , точно будет интересно другому , и этот другой будет ещё больше! Спасибо @kp_ukraine @viva_ukraine_magazine @peopletalkru и всем журналистам, которые нас с семьей поддержали. 2. Никогда не молчите ! Это я поняла и в ситуации с Моникой и сегодня ! Говорите ! Кричите ! Действуйте! Я с вами!! Добро обязательно победит ❤
Второй муж артистки - бизнесмен Максим Чернявский, от которого Седокова родила дочь Монику. Они долгое время не могли “поделить“ малышку, в конечном итоге она осталась жить с отцом в США, а с Анной может видеться на каникулах.
Недавно стало известно, что Седокова состоит в романтических отношениях (кто стал избранником певицы, читайте здесь). Как знать, возможно третья свадьба артистки все же не за горами?
Напомним, украинская ведущая Регина Тодоренко призналась, как чувствует себя после родов.
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