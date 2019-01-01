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Именинница дня: как актриса Алена Лавренюк выглядела в детстве

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Украинская актриса Алена Лавренюк отмечает свой день рождения: интересные факты о детстве звезды.
Как Алена Лавренюк выглядела в детстве
Как Алена Лавренюк выглядела в детстве
пресс-служба

Во вторник, 18 декабря, свой день рождения отмечает украинская актриса театра и кино Алена Лавренюк, которая сыграла одну из главных ролей в семейной комедии “11 дітей з Моршина“. 

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В честь дня рождения артистки Ivona предлагает узнать несколько интересных фактов об Алене Лавренюк, а также посмотреть, как она выглядела в детстве.

  • Недавно Алена призналась, что в детстве у нее было много приключений, и однажды она с компанией друзей воровали кукурудзу у соседей в селе у бабушки.
  • Алена с детства хотела быть актрисой и с самого юного возраста занималась танцами.
  • Сейчас она активно снимается в большом украинском кино и гастролирует с театром.
  • Своей ролью-мечтой Алена называет Оксану из “Вечеров на хуторе близь Диканьки“. 

А вот как Алена Лавренюк выглядела в детстве:

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3 января “11 детей из Моршина“ стартует во всеукраинском прокате. Кроме Алены, в ленте снялись семья Бабкиных, Лера Дидковская, Александр Скичко, Гарик Корогодский и другие. 

Напомним, ранее свой день рождения отмечала Милла Йовович. Как украинка стала звездой Голливуда, читайте здесь.

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Теги: Алена Лавренюк, 11 дітей з Моршина, новости, фото, шоу-биз
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