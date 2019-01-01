Победителя "Х-Фактора" чуть не оштрафовали в Португалии

Победитель четвертого сезона вокального шоу "Х-Фактор" Александр Порядинский провел уикенд в Португалии: какой курьез с ним произошел.

За два дня победитель четвертого сезона шоу “Х-Фактор“ Александр Порядинский отснял в Португалии два клипа на песни из будущего альбома и практически был оштрафован местными властями.

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В пригороде Лиссабона певец был задействован в съемках двух клипов на уже полюбившиеся поклонникам хиты – “Поцілунок“ и “Я чекав“. Режиссером обоих видео стал Влад Разиховский, сумевший раскрыть сценарную историю главного героя через живописные локации.

Александр Порядинский говорит:

Поездка в Европу состоялась спонтанно, можно сказать, мы совместили приятное с полезным. Я никогда не был в Португалии, а познакомившись с Владом, он как раз собирался туда в командировку, родилась идея сотрудничества. Мне даже сложно ответить, что меня больше вдохновило – сокрушающая морская стихия, красота океана или создание новых музыкальных роликов. Это была одна из лучших поездок в этом году.

Во время креативного процесса не обошлось без курьезов:

Мы рассчитывали сделать три клипа, был продуман сценарий и концепт к каждому. И вот, уже полностью загримировавшись и собравшись выходить на площадку – внезапно началась затяжная гроза и мы физически не смогли стартонуть. Зато в оставшиеся два дня потрудились вдоволь – запечатлели лучшие кадры для треков “Поцілунок“ и “Я чекав“. Но и это еще не все, уже в центре Лиссабона всю нашу команду хотели оштрафовать за нарушение запрета на видео съемку. Пришлось объяснять, кто мы и просить разрешения у полицейских закончить сюжетную линию.

Совсем скоро результаты эмоционального путешествия Александра Порядинского можно будет увидеть в широком доступе, а песни войдут в первый студийный альбом.

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