"Голос країни-9": названо имя четвертого тренера

Тренерская команда вокального шоу "Голос країни-9" закрыта: узнайте, кто стал последним ее участником.

Тренерскую команду девятого сезона проекта “Голос країни“ закрыл Dan Balan - артист мирового уровня, популярный певец, который в 2009 году был номинирован на американскую музыкальную премию Grammy, как соавтор хита Live Your Life в исполнении Rihanna и рэпера T.I.

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Певец принял музыкальную эстафету в новом промо-ролике MONATIK, который готовясь к борьбе за голос, изучал своего соперника, танцуя и напевая новую популярную композицию артиста Numa Numa.

Главный продюсер проекта “Голос країни-9“ Владимир Завадюк поделился решением об участии Dan Balan в проекте:

В этом году “Голос країни“ пройдет под главной темой “Зірки серед нас“. Мы ожидаем, что новый сезон откроет нам новые имена и новых звезд. Конечно, это невозможно без обновленной тренерской панели, которая в этом году удивит телезрителей своим составом. Впервые за всю историю проекта, к украинским тренерам присоединилась звезда мирового уровня Dan Balan, который известен не только как исполнитель, но и как композитор. Поэтому Dan Balan планирует найти на проекте не просто талантливый голос, а человека, которому он напишет суперхит и который сможет выполнить его как можно лучше. Мы ждем от него новых решений и ярких эмоций.

Dan Balan Пресс-служба канала 1+1

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Ранее стало известно, что тренерами нового сезона станут шоумен Потап, певица Тина Кароль и мультиартист MONATIK. Тренеры передавали друг другу музыкальную эстафету, напевая песни своих конкурентов во время подготовки к борьбе за победу, тем самым давая подсказки, кто может стать следующим.

Новый промо-ролик Dan Balan появится в эфире телеканала “1+1“ в ближайшее время.

Напомним, скандальные певицы Ани Лорак и Светлана Лобода выступили на закрытой вечеринке в Киеве. Как это было, смотрите здесь.