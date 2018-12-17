Любовь с первого взгляда: Евгений Кошевой рассказал о встрече с женой

Накануне премьеры новой романтической комедии "Я, ти, він, вона" любимое утреннее шоу "Сніданок з 1+1" выпустил серию интервью с актерами фильма и их вторыми половинками.

Евгений Кошевой рассказал о первой встрече с женой Кадр из видео

Героями первого ролика “Сніданок про любов“ стали звезда “Квартала 95“ Евгений Кошевой и его жена Ксения, которые рассказали про первую встречу, предложение и свой самый большой страх.

Кошевой признался, что влюбился в жену с первого взгляда, и тратил на ухаживания все деньги. А вот Ксения рассказала, что сначала серьезно будущего мужа не воспринимала.

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Евгений и Ксения вместе уже 11 лет и воспитывают двух дочерей - Варвару и Серафиму. А жениться актер “Квартала 95“ предложил прямо во время просмотра телевизора. Ксения вспоминает:

Кольца не было. Мы просто лежали на диване и смотрели телевизор и тут он спросил, выйду ли я за него замуж. А я ответила согласием.

Кошевой объяснил:

Тогда у меня на кольцо денег не было, я думал о машине.

Полную версию интервью смотрите здесь:

Отметим, что фильм "Я, ти, він, вона" стартует в прокате 27 декабря. Интересные факты о киноленте читайте здесь.

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