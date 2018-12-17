Украинские подростки и блогеры запустили акцию ко Дню святого Николая

В преддверии новогодних праздников происходит много ярких и масштабных событий, а также появляется возможность окунуться в зимнюю сказку и поверить в чудеса.

К сожалению, не у всех детей есть возможность поверить в чудеса с приходом Дня святого Николая, ведь жизненные обстоятельства иногда очерчивают рамки. Именно поэтому известный fashion-блогер Диана Глостер совместно с фондом “Благомай“ запустила благотворительную акцию, которую поддержали участницы популярной группы Open Kids и крошки-артисты из группы DETKI.

Диана Глостер говорит:

Помощь должна быть легкой и приятной! Я хочу, чтобы люди почувствовали это и поэтому пришла идея создать свитер Warmy, вся выручка после продажи которых, пойдет на сбор необходимой суммы для покупки курточек и ботинок детям Мостыщенского детского дома. Принимая участие в благотворительной акции, человек получает мягкое, уютное напоминание о своем искреннем поступке.

Диана Глостер пресс-служба

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Детям из Мостыщенского детского дома нужны 12 зимних курточек и 12 пар ботинок. Необходимая сумма – 27 170 грн. Свое причастие к проекту прокомментировали участницы поп-группы Open Kids:

Мы рады принять участие в данном проекте. Нам нравится, что уже сейчас своим участием мы можем быть социально полезны. Покупая себе обалденный мягкий и красивый свитер, вы автоматически становитесь соучастником благого дела!

Акция посвящена Дню святого Николая. Именно к этому времени нужно успеть собрать необходимую сумму.

Малышки из группы DETKI точно понимают, в чем они участвуют и зачем это необходимо:

Детям нужны теплые куртки и ботинки, чтобы бегать по улице, играть в снежки и веселиться. Это же самое крутое, что может быть! Мы верим в то, что все получится!

DETKI пресс-служба

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Чтобы принять участие в благотворительной акции, переходите по ссылке и заказывайте голубой свитер Warmy. Он подарит радость не только вам, но и станет самой особенной и самой теплой покупкой в преддверии новогодних праздников.

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