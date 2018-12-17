Милле Йовович - 43: как украинка стала звездой Голливуда
17 декабря популярная актриса с украинскими корнями Милла Йовович отмечает свое 43-летие. Ее любят во всем мире, а некоторые фильмы с участием артистки стали действительно культовыми.
В честь дня рождения актрисы Ivona предлагает узнать, каким был путь украинки к покорению Голливуда.
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Милла Йовович родилась в 1975 году в Киеве, в семье врача Богдана Йововича и актрисы Галины Логиновой, которая работала на киностудии имени Довженко. Первые пять лет своей жизни Милла провела в столице Украины, но уже в 1981 переехала с матерью в США.
В 9 лет девочка начала модельную карьеру, а вот высшее образование так и не получила. После ошеломляющих успехов малышки на модельном поприще ее мама начала продвигать Миллу в шоу-бизнесе.
Уже в 13 лет Йовович начала сниматься в фильмах - впервые на экране она появилась в фильме “Слияние двух лун“. Тогда же она снялась в нашумевшей ленте “Возвращение в голубую лагуну“.
В 1997 году Милла сыграла одну из своих лучших ролей - Лилу в культовом фильме Люка Бессона “Пятый элемент“. После этого актриса стала всемирно известной и по-настоящему востребованной.
Еще одной яркой ролью Йовович стала роль Жанны Д`Арк в одноименном фильме того же Бессона.
Позже актриса снялась в шести боевиках “Обитель зла“.
В 2019 году состоится премьера фильма “Райские холмы“, в котором Милла Йовович сыграла одну из главных ролей.
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Кроме того, Милла с детства занималась музыкой и записала два альбома. В одном из них - The Divine Comedy, есть украинская народная песня “Ой у гаю, при Дунаю“.
Напомним, 41-летняя голливудская актриса Лив Тайлер снялась в эротической фотосессии. Что из этого получилось, смотрите здесь.
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