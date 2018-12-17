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Умер создатель видеосервиса Vine: названа причина

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Создатель сервиса видеороликов Vine Колин Кролл скончался: все подробности.
Колин Кролл умер
Колин Кролл умер
The New York Times

В США скончался 34-летний Колин Кролл - создатель видеосервиса Vine и генеральный директор HQ Trivia.

Об этом передает американский таблоид TMZ со ссылкой на полицию Нью-Йорка. 

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Причиной смерти стала передозировка наркотиками - кокаином и героином. Мужчина скончался в своей квартире на Манхеттене утром 16 декабря.

Девушка Кролла не смогла попасть в его квартиру, поэтому решила вызвать полицию. Правоохранители обнаружили Колина уже мертвым.

Отметим, что с 2015 года Колин Кролл был генеральным директором HQ Trivia в 2015 году. Кролл также был соучредителем Vine и был генеральным директором в период с 2013 по 2014 год. Он также был техническим директором компании Jetsetter. До этого Кролл занимал должность инженера-менеджера в Yahoo с 2007 по 2009 год.

Напомним, ранее умерла обладательница трех премий “Грэмми“ Нэнси Вилсон. Подробности читайте здесь.

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Теги: Колин Кролл, Vine, новости, умер
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