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Она сказала "Да": скандальная "Мисс Украина 2018" выходит замуж

Комментариев: 2
Дисквалифицированная "Мисс Украина 2018" Вероника Дидусенко выходит замуж за украинского бизнесмена Геннадия Курочку.
Дисквалифицированная "Мисс Украина 2018" Вероника Дидусенко выходит замуж
Дисквалифицированная "Мисс Украина 2018" Вероника Дидусенко выходит замуж
instagram.com/veronika_didusenko/

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Скандально известная киевлянка Вероника Дидусенко, которая лишилась короны "Мисс Украина 2018", выходит замуж. Предложение руки и сердца модель получила от своего возлюбленного - бизнесмена Геннадия Курочки. 

О помолвке Дидусенко сообщила 15 декабря в своем Instagram, опубликовав фото с обручальным кольцом.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I said YES🙈❤️

Публикация от Veronika Didusenko (@veronika_didusenko)

Я сказала Да! – эмоционально подписала снимок Вероника. 

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К слову, предложение выйти замуж экс-Мисс Украина 2018 получила на отдыхе в Таиланде, где сейчас проводит время со своим будущим мужем и сыном.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💍

Публикация от Veronika Didusenko (@veronika_didusenko)

Ранее новоизбранная Мисс Украина прокомментировала инцидент с Вероникой Дидусенко.

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Теги: Вероника Дидусенко, Мисс Украина, выходит замуж
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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  16.12.2018, 12:40
Оценка:  -1
pусский
Да всех хохлушек ебли с детства, вот они и нарожали дебилов - майдаунов, правосеков и прочих Борисок Апрелей!
Paradis    16.12.2018, 12:02
Оценка:  +2
Paradis
а почему у нее везде одинаково раскрыт рот???))))
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