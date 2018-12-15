Она сказала "Да": скандальная "Мисс Украина 2018" выходит замуж

Дисквалифицированная "Мисс Украина 2018" Вероника Дидусенко выходит замуж за украинского бизнесмена Геннадия Курочку.

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Скандально известная киевлянка Вероника Дидусенко, которая лишилась короны "Мисс Украина 2018", выходит замуж. Предложение руки и сердца модель получила от своего возлюбленного - бизнесмена Геннадия Курочки.

О помолвке Дидусенко сообщила 15 декабря в своем Instagram, опубликовав фото с обручальным кольцом.

Я сказала Да! – эмоционально подписала снимок Вероника.

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К слову, предложение выйти замуж экс-Мисс Украина 2018 получила на отдыхе в Таиланде, где сейчас проводит время со своим будущим мужем и сыном.

Ранее новоизбранная Мисс Украина прокомментировала инцидент с Вероникой Дидусенко.