Это важно: Полякова, Дорофеева и Астафьева призвали украинцев пристегиваться в авто

Певицы Оля Полякова, Надя Дорофева, Даша Астафьева, TAYANNA и Michelle Andrade приняли участие в новогодней социальной кампании, призывающей водителей и пассажиров пользоваться ремнем безопасности.

В проекте, реализованном Центром демократии и верховенства права (ЦЕДЕМ), звезды позировали в мятых праздничных платьях, показывая, что лучше пристегнуться и помять одежду, чем рисковать жизнью.

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Так как на украинских дорогах происходит около 162 тыс. ДТП в год, очень важно беспокоиться о своей безопасности. Звездный проект показывает нарядных и веселых певиц, которые приехали на вечеринку. У них красивые прически, праздничный мейк-ап и складки на платьях от ремня безопасности.

Певица и актриса Даша Астафьева говорит:

Я несколько раз попадала в аварию, после одной из которых у меня даже остались шрамы на коленях. Теперь в моей машине пристегиваются все — это стало моим правилом. Принципиально не сажусь в такси, где не работает ремень безопасности, и никогда не откажусь от него из-за страха испортить одежду — лучше подберу платье, которое не мнется или мнется, но красиво. Своим участием в кампании хочу призвать всех украинцев быть мудрее —пристегиваться и заботиться о своей безопасности и безопасности окружающих.

Солистка группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева добавила:

В период новогодних праздников причина “Я не пристегиваюсь, потому что не хочу помять нарядную одежду“ входит в топ оправданий водителей и пассажиров. Это ужасно расстраивает! Пристегиваться в автомобиле — обязательное правило, у которого не может быть исключений. Я делаю это всегда. В конце концов, если вы так переживаете о своем внешнем виде, возьмите праздничный наряд с собой и переоденьтесь на месте.

Певица Оля Полякова говорит:

Когда мне было восемнадцать, я попала в аварию. Ехала на переднем сиденье, не пристегнувшись. Автомобиль перед нами резко затормозил. Я ударилась головой о торпедо, сильно разбила лицо и четыре недели пролежала в больнице. С тех пор у меня остался шрам над бровью и привычка всегда пристегиваться. Разве имеет значение, помялся твой пиджак или платье, если речь идет о твоей жизни?

Напомним, ранее Оля Полякова прокомментировала слухи о своей третьей беременности.