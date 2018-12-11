Клинт Иствуд впервые показал свою внебрачную дочь
На презентацию фильма "Наркокурьер" пришла вся семья голливудского актера Клинта Иствуда: фото.
Всемирно известный актер и режиссер Клинт Иствуд впервые показал свою внебрачную дочь.
Это произошло на презентации его фильма “Наркокурьер“, которую посетили все восемь детей 88-летнего актера.
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Как передает DailyMail, среди них была и Лора Иствуд, которая родилась еще до первого брака Клинта и воспитывалась приемными родителями. На мероприятии она весь вечер мило общалась с биологическим отцом.
Семейное фото было опубликовано в Instagram-аккаунте Элисон Иствуд - 46-летней дочери Клинта. На снимке Лори Иствуд запечатлена пятой слева.
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