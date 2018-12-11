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Клинт Иствуд впервые показал свою внебрачную дочь

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На презентацию фильма "Наркокурьер" пришла вся семья голливудского актера Клинта Иствуда: фото.
Клинт Иствуд впервые показал свою внебрачную дочь
Клинт Иствуд впервые показал свою внебрачную дочь
Gettyimages

Всемирно известный актер и режиссер Клинт Иствуд впервые показал свою внебрачную дочь.

Это произошло на презентации его фильма “Наркокурьер“, которую посетили все восемь детей 88-летнего актера.

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Как передает DailyMail, среди них была и Лора Иствуд, которая родилась еще до первого брака Клинта и воспитывалась приемными родителями. На мероприятии она весь вечер мило общалась с биологическим отцом.

Семейное фото было опубликовано в Instagram-аккаунте Элисон Иствуд - 46-летней дочери Клинта. На снимке Лори Иствуд запечатлена пятой слева.

Напомним, британская дизайнер Виктория Бекхэм свела татуировку, которая была посвящена ее мужу - футболисту Дэвиду Бекхэму.

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Теги: Клинт Иствуд, Лори Иствуд, новости, фото, шоу-биз
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