Умерла обладательница трех премий "Грэмми"

В США умерла известная джазовая певица Нэнси Вилсон: все подробности.

Американская джазовая певица Нэнси Уилсон умерла на 82-м году жизни в Калифорнии.

Об этом передает Washington Post со ссылкой на менеджера артистки Девру Леви. По ее словам, что смерть "не была спровоцирована какими-либо конкретными причинами".

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Нэнси Уилсон стала популярной в середине 1950-х годов как джазовая певица, хотя настаивала на том, чтобы ее не ассоциировали только с этим жанром. Она выступала также в соуле, ритм-н-блюзе и госпеле.

Артистка трижды получала премию "Грэмми".





Напомним, ранее умер сценарист сериала "Баффи - истребительница вампиров" Роб Дехотел. Подробности читайте здесь.