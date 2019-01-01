Группа A.R.M.I.A представила новый сингл Пара мы. Слова песни написала Айна Вильберг

Благодаря нашей внутренней силе, самоотдаче и вере друг в друга мы вышли на новой этап, и наша многолетняя дружба превратилась в большее! Мы любим экспериментировать и рисковать и, конечно, не представляем жизнь без музыки. Но, самое важное, мы любим друг друга и получаем огромное удовольствие от совместного творчества.