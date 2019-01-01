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Группа A.R.M.I.A представила новый сингл

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Украиноязычную песню написала Айна Вильберг.
Группа A.R.M.I.A
Группа A.R.M.I.A
Пресс-служба

Группа A.R.M.I.A представила новый сингл Пара мы. Слова песни написала Айна Вильберг

Благодаря нашей внутренней силе, самоотдаче и вере друг в друга мы вышли на новой этап, и наша многолетняя дружба превратилась в большее!  Мы любим экспериментировать и рисковать и, конечно, не представляем жизнь без музыки. Но, самое важное, мы любим друг друга и получаем огромное удовольствие от совместного творчества. 

Ранее ALEKSEEV впервые рассказал о своей девушке и презентовал трогательный сингл.

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Теги: A.R.M.I.A, пара мы
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