Виктория Бекхэм свела татуировку, посвященную мужу

Британская дизайнер Виктория Бекхэм свела татуировку, которая была набита на ее спине: фотофакт.

Дизайнер Виктория Бекхэм свела татуировку, которая была посвящена ее мужу - всемирно известному футболисту Дэвиду Бекхэму.

Об этом свидетельствуют фотографии, сделанные на церемонии British Fashion Awards. Со спины и шеи Виктории пропала надпись на староеврейском языке, которая переводилась как:

Я принадлежу своему любимому, а он - мне.

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Это уже не первая татуировка, которую свела Бекхэм. Она также избавилась от двух тату на запястье. На первом была запечатлена дата, когда они с Дэвидом обновили свои свадебные клятвы, а второе являлось фразой “опять сначала“ на латыни.

В СМИ давно ходят слухи о том, что звездное семейство готовится к разводу, поэтому решение Виктории избавиться от столь сакральной татуировки было воспринято как конец ее отношений с мужем.

Однако Бекхэмы подтверждать это не собираются, везде появляются вместе и выглядят счастливыми. К тому же, недавно они отпраздновали гранатовую свадьбу и поделились трогательными фотографиями.

Напомним, звезда фильма “50 оттенков серого“ Дакота Джонсон готовится к свадьбе. Подробности читайте здесь.