Виктория Бекхэм свела татуировку, посвященную мужу
Дизайнер Виктория Бекхэм свела татуировку, которая была посвящена ее мужу - всемирно известному футболисту Дэвиду Бекхэму.
Об этом свидетельствуют фотографии, сделанные на церемонии British Fashion Awards. Со спины и шеи Виктории пропала надпись на староеврейском языке, которая переводилась как:
Я принадлежу своему любимому, а он - мне.
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Это уже не первая татуировка, которую свела Бекхэм. Она также избавилась от двух тату на запястье. На первом была запечатлена дата, когда они с Дэвидом обновили свои свадебные клятвы, а второе являлось фразой “опять сначала“ на латыни.
В СМИ давно ходят слухи о том, что звездное семейство готовится к разводу, поэтому решение Виктории избавиться от столь сакральной татуировки было воспринято как конец ее отношений с мужем.
Однако Бекхэмы подтверждать это не собираются, везде появляются вместе и выглядят счастливыми. К тому же, недавно они отпраздновали гранатовую свадьбу и поделились трогательными фотографиями.
So happy to be at the #FashionAwards tonight with @davidbeckham in his first year as Ambassadorial President and proud to have been nominated in the category of British Womenswear Designer of the Year in my brand’s tenth year. Wearing my wrap front evening #VBSS19 dress X Kisses #VBSince08
Напомним, звезда фильма “50 оттенков серого“ Дакота Джонсон готовится к свадьбе. Подробности читайте здесь.
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И наколка прикольная и никто не видит.))