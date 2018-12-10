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Виктория Бекхэм свела татуировку, посвященную мужу

Комментариев: 2
Британская дизайнер Виктория Бекхэм свела татуировку, которая была набита на ее спине: фотофакт.
Виктория Бекхэм свела татуировку, посвященную мужу
Виктория Бекхэм свела татуировку, посвященную мужу
Gettyimages

Дизайнер Виктория Бекхэм свела татуировку, которая была посвящена ее мужу - всемирно известному футболисту Дэвиду Бекхэму.

Об этом свидетельствуют фотографии, сделанные на церемонии British Fashion Awards. Со спины и шеи Виктории пропала надпись на староеврейском языке, которая переводилась как:

Я принадлежу своему любимому, а он - мне.

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Это уже не первая татуировка, которую свела Бекхэм. Она также избавилась от двух тату на запястье. На первом была запечатлена дата, когда они с Дэвидом обновили свои свадебные клятвы, а второе являлось фразой “опять сначала“ на латыни.

В СМИ давно ходят слухи о том, что звездное семейство готовится к разводу, поэтому решение Виктории избавиться от столь сакральной татуировки было воспринято как конец ее отношений с мужем.

Однако Бекхэмы подтверждать это не собираются, везде появляются вместе и выглядят счастливыми. К тому же, недавно они отпраздновали гранатовую свадьбу и поделились трогательными фотографиями.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Night out with my boys x Kisses Wearing my #VBSS19 wrap front dress x #FashionAwards

Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Напомним, звезда фильма “50 оттенков серого“ Дакота Джонсон готовится к свадьбе. Подробности читайте здесь.

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Теги: Виктория Бекхэм, Дэвид Бекхэм, тату, фото, новости, шоу-биз
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Комментариев (2)
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nibumbum    13.12.2018, 18:34
Оценка:  +1
nibumbum
какое оно страшное
nvk1945    13.12.2018, 18:33
Оценка:  0
nvk1945
Есть старый добрый анекдот про точку на залупе))))
И наколка прикольная и никто не видит.))
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