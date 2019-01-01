"Х-Фактор 9": чем удивит зрителей победитель прошлого сезона?

Победитель 8 сезона вокального шоу "Х-фактор" на СТБ, романтический рокер Миша Панчишин появитя в четвертом прямом эфире нового сезона шоу.

Победитель восьмого сезона “Х-Фактора“ Миша Панчишин выступит в четвертом прямом эфире девятого сезона шоу с новой песней.

О том, чем артист занимался после триумфа на вокальном шоу, он говорит так:

На “Х-Факторе“ я приобрел новых друзей, познакомился с Вадимом Лисицей, который наставил меня на правильный творческий путь. Мы с Вадимом весь год трудились над альбомом и репертуаром, и сейчас я готов этим поделиться. Немного волнуюсь, ведь уже год я не был на этой сцене, но рад вернуться туда, где меня всегда ждут.

А участникам придется выкладываться на этом эфире в 2 раза больше, ведь они исполнят по 2 песни, одну из которых для них выбрал наставник-конкурент.

Так, Дмитрию Шурову достанется категория девочек, с которой он так хотел соревноваться в этом сезоне, но его выбор песни для Оли Жмуриной, окажется для девушки очень неожиданным. Сбылась мечта и у коллектива Duke Time – они смогут поработать с Андреем Данилко. Но судья также выбрал для ребят очень нехарактерную композицию, так что им придется несладко в подготовке номера. А Диме Волканову достался хит одного из членов жюри, и он переживает о том, чтобы достойно выступить перед автором и исполнителем песни.

Судьи шоу "Х-Фактор 9" пресс-служба канала СТБ

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Чем закончится для участников эта неделя, и помогли ли судьи ребятам из чужой категории или с помощью песни они попытаются избавиться от соперников, зрители увидят уже в субботу, в 19:00 в прямом эфире вокального шоу “Х-фактор“ на СТБ.

Напомним, в прошлом эфире шоу покинули двое. Теперь судейские команды выглядят так:

Категория “30+“, наставник Дмитрий Шуров: Марк Савин;

Категория “Парни“, наставник Андрей Данилко: Дима Волканов, Петр Гарасимов;

Категория “Девушки“, наставник Олег Винник: Ольга Жмурина;

Категория “Коллективы“, наставница Настя Каменских: Duke Time, ZBSband.

Напомним, победитель “Х-Фактора“ Александр Порядинский разоткровенничался о личной жизни. С кем сейчас встречается певец, смотрите здесь.