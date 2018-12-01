Валентина Хамайко объяснила, почему вышла на работу сразу после родов
Украинская ведущая Валентина Хамайко недавно родила четвертого ребенка и уже на третий день после родов появилась в эфире.
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Многие зрительницы начали упрекать женщину в этом, говоря, что она совершенно не думает о здоровье малыша и лишь стремиться заработать побольше денег. В своем влоге Валентина опровергла эту мысль и объяснила настоящие причины ее появления в кадре:
Я себя чувствовала после родов хорошо настолько, что мне даже не хотелось садиться в кресло, ложиться на кровать, чтобы меня с родовой палаты куда-то увозили. Соответственно так складывались карты, что я могу выйти в субботний эфир.
Я люблю свою работу и была рада, что родила в такой промежуток и могу не пропускать выпуск. Нездоровую меня просто бы не выпустили из родзала.
Нам тиждень...нам бо я досі живу з дитиною одним організмом! На руках, в обіймах, годуючись.... І сьогодні перший день, коли ми нікуди не їдемо...і від цього неспішні хвилини поряд стають ще ціннішими. В перші дні я відчувала, що старші діти скучили...постійно перебивали один одного і гукали МАМА !!! щохвилини) Але варто було кожному приділити час, так щоб побути хоча б декілька годин наодинці і все...все стало набагато краще. Ціна питання: - в неділю я ходила з Соломією в кіно на Лучкунчика ( маленький був зімною ) - ввечері на дитячий день народження з Мирославою - понеділок ми провели з Михайлом - в середу був запланований візит до педіатра, а після вже поїхала до чоловіка ...йому теж була потрібна підтримка;)) і все з малям! І ось вона НАША СЕРЕДА і відпочинок в #sleepyheaddeluxe від @tukkacomua. А замість ковдри - пухова хустка, дарунок від прабабусі ❤ І нехай за вікном буде сніг❄❄❄ #onistratfamily #матраскокон #валентинахамайко P.S. Скоро напишу про свої відкриття, вони ж мої помічники з дитиною!
Я счастлива и хочу получить удовольствие от этого процесса, не хочу стесняться того, что у меня все легко прошло и могу работать. Зачем мне сидеть дома, зарываться в бытовуху, если могу совмещать и у меня получилось сделать так, что муж мне помогает.
Колись на Андрія ми з сестрою любили «ворожити» :) Кухня....свічка...віск...папір палили і дивились на тінь...папірці з іменами писали.... Що там було видно я не пам‘ятаю;)) але вечір на Андрія я дуже любила!!! Так любила, що відтепер у моєму житті є два Андрія💗 Люблю Вас❣ #onistratfamily #валентинахамайко
К слову, муж Валентины Андрей Онистрат заверил, что в деньгах его жена не нуждается, а работает себе в удовольствие:
Валя с самого начала не собиралась идти в декретный отпуск. Для нее было очень важно остаться в строю и находиться на волне социальной востребованности. Для меня это тоже важно, потому что это важно для нее.
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Отметим, что Валентина Хамайко воспитывает еще троих детей - 9-летнюю Соломию, 5-летнюю Мирославу и 5-летнего Михаила.
Всього троє дітей, але з ними мільйон відволікаючих факторів зробити те, що планувала. На тижні @marichkapadalko передала мені естафету на підтримку флешмобу @paveletskaya_svitlana #воничитають з запитом, що читають мої діти і як взагалі закохати дітей у читання 💚📖. 📚перші власні книги у Соломії ( старша ) з‘явились десь у 1,5 роки... Саме тоді почала з‘являтись звичка розглядати книгу перед сном і читати. @solomia_onistrat ідеальна дитина. Любила слухати і ставила сотні зустрічних питань...📌Перші книги обов‘язково мають бути з маленьким текстом і великою кількістю малюнків...щоб можна було не лише читати, а ще й розглядати намальоване та вигадувати свої варіанти тексту 📚З появою Михайла все трішки змінилось...я продовжила орієнтуватись на старшу дитину і читати книги які цікаві їй...a сину давала в руки його книгу...яскраву і з малюнками. Його вистачало на декілька хвилин.../ Десь з 3 р Михайла тактику змінила. Спочатку читала десь 15-20 хв перед сном для Соломії...а потім обіймала Михайла і читала його книгу...але син знову відволікався ...вистачало його на 5 хв спокою, а далі ти читай а я буду по ліжку стрибати🙈... 📌тут я просто терпіла...робила паузи, коли розуміла, що мене ніхто не слухає і продовжувала. лише тоді коли син питав чому я припинила читати. Пояснювала і знову читала. Справжнє бажання читати у Михайла з‘явилось лише зараз...в 7 років. І головним стимулом для цього став азарт!!!! Наша школа @think_global_school в Білогородці заохочує дітей до читання, виплачуючи за прочитані книги спеціальну шкільну валюту - «кепси». І це спрацювало👏🏻 📚Мирослава, найменша, ще не читає ...але обожнює книги... Головна умова - читати емоційно і в ролях, змінюючи голос кожного героя. ❣Важливо нам батькам не втратити терпіння і не переключитись на мультики з iPad перед сном чи б/я відео з телефону... ❣ Обов‘язково практикувати переказ казки і аналіз дій різних героїв. ❣Якщо в сім‘ї декілька дітей, то приділяти увагу кожному з них, читаючи книгу відповідно до віку! ❣ А ще у дітей є особливий азарт, коли вони мають свою книжкову шафу і можуть формувати власну бібліотеку. @liudmila.barbir та @nelya_shovkoplyas що ви читаєте дітям? #книголав #воничитаю
Напомним, российский певец Влад Топалов заступился за свою жену - украинскую ведущую Регину Тодоренко, которая недавно родила ему сына в один день с Валентиной Хамайко. Эмоциональное обращение артиста к поклонникам читайте здесь.
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