Валентина Хамайко объяснила, почему вышла на работу сразу после родов

Украинская ведущая Валентина Хамайко появилась в эфире уже на третий день после того, как родила четвертого ребенка: названа причина.

Украинская ведущая Валентина Хамайко недавно родила четвертого ребенка и уже на третий день после родов появилась в эфире.

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Многие зрительницы начали упрекать женщину в этом, говоря, что она совершенно не думает о здоровье малыша и лишь стремиться заработать побольше денег. В своем влоге Валентина опровергла эту мысль и объяснила настоящие причины ее появления в кадре:

Я себя чувствовала после родов хорошо настолько, что мне даже не хотелось садиться в кресло, ложиться на кровать, чтобы меня с родовой палаты куда-то увозили. Соответственно так складывались карты, что я могу выйти в субботний эфир.

Я люблю свою работу и была рада, что родила в такой промежуток и могу не пропускать выпуск. Нездоровую меня просто бы не выпустили из родзала.

Я счастлива и хочу получить удовольствие от этого процесса, не хочу стесняться того, что у меня все легко прошло и могу работать. Зачем мне сидеть дома, зарываться в бытовуху, если могу совмещать и у меня получилось сделать так, что муж мне помогает.

К слову, муж Валентины Андрей Онистрат заверил, что в деньгах его жена не нуждается, а работает себе в удовольствие:

Валя с самого начала не собиралась идти в декретный отпуск. Для нее было очень важно остаться в строю и находиться на волне социальной востребованности. Для меня это тоже важно, потому что это важно для нее.

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Отметим, что Валентина Хамайко воспитывает еще троих детей - 9-летнюю Соломию, 5-летнюю Мирославу и 5-летнего Михаила.

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