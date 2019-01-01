"Крепостная": смотрите первый промо-ролик костюмированной драмы

Телеканал СТБ представил первый проморолик костюмированной драмы "Крепостная": смотрите видео.

Телеканал СТБ запустил промокампанию масштабной костюмированной драмы “Крепостная“, премьера которой состоится весной 2019 года.

После серии интригующих тизеров СТБ представил первый 30-секундный проморолик с главной героиней сериала, которую сыграла молодая актриса Катерина Ковальчук. Всего таких роликов будет три.

Руководитель эфирного промо СТБ Лидия Панькив говорит:

Мы постепенно, шаг за шагом, открываем двери в захватывающий мир нашей “Крепостной“. Мир, в котором зрители увидят много драмы и любви; в котором за красивым портретом, обрамленным в золотую раму, прячется большая трагедия. Поэтому в роликах мы показываем неоднозначность происходящего с героями сериала. Эта двойственность присутствует и в наше время, когда многие вещи на самом деле являются не такими, как кажутся на первый взгляд. Мы открываем инстаграм, видим в ленте идеальные фотографии, а что за ними – никто не знает. В промороликах мы показываем, что скрывают за идеальной картинкой наши герои.

Читай также: Ольга Сумская рассекретила свою роль в сериале "Крепостная"

Поиск подходящей локации для трех видео был длительным, ведь она должна была соответствовать видению режиссера. Изначально ее хотели специально создавать в павильоне на киностудии Film.ua, но когда команда промо увидела холл Малой оперы в Киеве, вопрос решился.

Лидия Панькив открыла секреты съемки:

Когда мы зашли в Малую оперу, сразу поняли, что она нам идеально подходит, правда холл в ней был слишком удручающим. Нам нужно было сделать там ремонт. Так как цвет стен был утвержден КМДА, и его нельзя менять, нам дали добро на ремонт только при условии, что после съемки мы вернем все, как было. Мы переклеили обои, положили пол, повесили люстру, во втором зале поставили фальш-стену и выровняли пол для трюков с лошадью. На все ремонтные работы у нас было полтора дня и столько же, чтобы вернуть все обратно.

Но после окончания съемок руководство Малой оперы, увидев красоту, которую сделал промодепартамент СТБ, решило оставить все как есть. Так что команда промо выполнила не только рабочую миссию, но и социальную.

Специально для трех роликов художник по костюмам “Крепостной“ Дмитрий Курята разработал наряды, поскольку костюмы из сериала не совсем подходили для промо:

В 19 веке не могло быть шлейфа длиною в 5 метров, но такая была задумка продюсеров, поэтому мы немного отошли от достоверности ради красоты и эффектности. К слову, свадебное платье, созданное для проморолика – самый дорогой наряд всего сериала.

Читай также: Звезда сериала "Крепостная" впервые показала сына

Саундтреком для промороликов стала песня Кузьмы Скрябина “Мовчати“. Певица Вера Кекелия исполнила композицию несколькими голосами, из которых музыкальный продюсер Влад Музыченко создал женский хор.

Смотрите первый промо-ролик сериала “Крепостная“ здесь:

Напомним, в сериале “Крепостная“ сыграла Руслана Писанка. Какой из персонажей достался актрисе, читайте здесь.