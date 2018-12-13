Невероятно, но факт: Вера Брежнева появилась в комиксе Marvel

Украинская певица Вера Брежнева стала персонажем комиксов Marvel: фотофакт.

Украинская певица Вера Брежнева попала на страницы комикса Marvel “Черная Вдова. Холодный прием“ 2012 года выпуска.

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По сюжету, артистка встретилась с Черной Вдовой - шпионкой Наташей Романофф, когда та находилась с миссией в России. Женщины пообщались в Сочи, это было необходимо, чтобы создать алиби для Черной Вдовы. Вот как это выглядело:

— Вы выглядите потрясающе, как в вашем последнем клипе! Нам нужно пообедать вместе, пока мы обе в Сочи.

— А вы…?

— Ирина Златарёва, продюсер Муз-ТВ, здесь на праздники.

Вера Брежнева в комиксе Marvel medialeaks

Отметим, что комикс вышел специальным приложением к российскому журналу Maxim накануне Олимпиады в Сочи.

Напомним, что хореограф Алена Шоптенко пожаловалась на проблемы со здоровьем. Что произошло, читайте здесь.