Невероятно, но факт: Вера Брежнева появилась в комиксе Marvel
Украинская певица Вера Брежнева попала на страницы комикса Marvel “Черная Вдова. Холодный прием“ 2012 года выпуска.
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По сюжету, артистка встретилась с Черной Вдовой - шпионкой Наташей Романофф, когда та находилась с миссией в России. Женщины пообщались в Сочи, это было необходимо, чтобы создать алиби для Черной Вдовы. Вот как это выглядело:
— Вы выглядите потрясающе, как в вашем последнем клипе! Нам нужно пообедать вместе, пока мы обе в Сочи.
— А вы…?
— Ирина Златарёва, продюсер Муз-ТВ, здесь на праздники.
Отметим, что комикс вышел специальным приложением к российскому журналу Maxim накануне Олимпиады в Сочи.
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