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Невероятно, но факт: Вера Брежнева появилась в комиксе Marvel

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Украинская певица Вера Брежнева стала персонажем комиксов Marvel: фотофакт.
Вера Брежнева появилась в комиксе Marvel
Вера Брежнева появилась в комиксе Marvel
instagram.com/ververa

Украинская певица Вера Брежнева попала на страницы комикса Marvel “Черная Вдова. Холодный прием“ 2012 года выпуска.

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По сюжету, артистка встретилась с Черной Вдовой - шпионкой Наташей Романофф, когда та находилась с миссией в России. Женщины пообщались в Сочи, это было необходимо, чтобы создать алиби для Черной Вдовы. Вот как это выглядело:

— Вы выглядите потрясающе, как в вашем последнем клипе! Нам нужно пообедать вместе, пока мы обе в Сочи.
— А вы…?
— Ирина Златарёва, продюсер Муз-ТВ, здесь на праздники.

 

Вера Брежнева в комиксе Marvel
Вера Брежнева в комиксе Marvel
medialeaks

 

Отметим, что комикс вышел специальным приложением к российскому журналу Maxim накануне Олимпиады в Сочи.

Напомним, что хореограф Алена Шоптенко пожаловалась на проблемы со здоровьем. Что произошло, читайте здесь.

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Теги: Вера Брежнева, Marvel, новости, фото, шоу-биз
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Эксперд  (аноним)  13.12.2018, 17:07
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