Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Победитель "Х-Фактора" встречается со своей фанаткой

Комментариев: 2
Победитель четвертого сезона вокального шоу "Х-Фактор" сделал откровенное признание о личной жизни.
Александр Порядинский встречается со своей фанаткой
Александр Порядинский встречается со своей фанаткой
пресс-служба

Победитель четвертого сезона шоу “Х-Фактор“ Александр Порядинский поделился откровением о личной жизни.

Изданию Viva! певец признался, что встречается со своей фанаткой. Девушку артист встретил на своем сольном концерте в Киеве. Вот как это было:

Я увидел ее со сцены, помню, как сейчас, пел кавер Алессандро Сафина и взглядом проводил зрителей в зале. И наши глаза встретились, было довольно необычно – она отличалась от остальной публики. Внимательно слушала, сдержанно и будто очаровано. На фоне хлопающих людей, идущих ко мне с цветами, она просто наблюдала. И только затем подошла, одна, подарила букет и сказала “спасибо“. И назвала свое имя.

Читай также: Победитель "Х-Фактора" презентовал новый трек

После завершения выступления, по словам певца, он сам подошел к девушке – разговорился и попросил номер телефона:

Меня подкупили ее простота, спокойствие и уверенность. Увидев во мне парня, в первую очередь, а не победителя телешоу, она сделала первый шаг. Я вообще не думал ни о каком-либо близком общении – была лишь работа. Чувства ворвались внезапно, теперь мне даже легче пишется – появилась муза! Мы совершенно разные, с противоположными характерами и увлечениями, но нам интересно вместе.

К слову, еще один победитель “Х-Фактора“ - MELOVIN когда-то признавался, что тоже встречался с фанаткой. Однако их отношениям помешала травля со стороны остальных поклонниц. Надеемся, у Александра эта история не повторится.

Напомним, российский певец Влад Топалов заступился за свою жену - украинскую ведущую Регину Тодоренко, перед поклонниками. Обращение артиста читайте здесь.

Поделись:
Теги: Александр Порядинский, Х-Фактор 4, новости, шоу-биз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
Петров    13.12.2018, 15:46
Оценка:  +1
Петров
Браво, Александр Порядинский!!!
гость  (аноним)  13.12.2018, 15:42
Оценка:  +2
гость
Олександр Порядинський - один з найталановитіших українських співаків. Однак, на умовно "українському" телебаченні цього не помічають. Там продукують різного роду безголосих губастих "пусіків", "пупсіків" та інше ГМО. А даремно...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь