Победитель "Х-Фактора" встречается со своей фанаткой

Победитель четвертого сезона вокального шоу "Х-Фактор" сделал откровенное признание о личной жизни.

Победитель четвертого сезона шоу “Х-Фактор“ Александр Порядинский поделился откровением о личной жизни.

Изданию Viva! певец признался, что встречается со своей фанаткой. Девушку артист встретил на своем сольном концерте в Киеве. Вот как это было:

Я увидел ее со сцены, помню, как сейчас, пел кавер Алессандро Сафина и взглядом проводил зрителей в зале. И наши глаза встретились, было довольно необычно – она отличалась от остальной публики. Внимательно слушала, сдержанно и будто очаровано. На фоне хлопающих людей, идущих ко мне с цветами, она просто наблюдала. И только затем подошла, одна, подарила букет и сказала “спасибо“. И назвала свое имя.

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После завершения выступления, по словам певца, он сам подошел к девушке – разговорился и попросил номер телефона:

Меня подкупили ее простота, спокойствие и уверенность. Увидев во мне парня, в первую очередь, а не победителя телешоу, она сделала первый шаг. Я вообще не думал ни о каком-либо близком общении – была лишь работа. Чувства ворвались внезапно, теперь мне даже легче пишется – появилась муза! Мы совершенно разные, с противоположными характерами и увлечениями, но нам интересно вместе.

К слову, еще один победитель “Х-Фактора“ - MELOVIN когда-то признавался, что тоже встречался с фанаткой. Однако их отношениям помешала травля со стороны остальных поклонниц. Надеемся, у Александра эта история не повторится.

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