"Цієї миті рік потому": 50-летняя героиня за год стала фитнес-моделью (фото до и после)

Героиней 15-го выпуска проекта о мотивации "Цієї миті рік потому" на СТБ стала Ирина Петрик из Киева.

Героиня проекта о мотивации “Цієї миті рік потому“ на СТБ Ирина Петрик уверена, что в 50 лет жизнь только начинается, Именно поэтому она дала обещание всего лишь за год стать фитнес-моделью.

Она говорит:

Я хочу стать фитнес-моделью 50+. Через год выйду в купальнике, на каблуках, красивой и счастливой женщиной.

Читай также: “Цієї миті рік потому“: героиня поборола жуткую манию

Желание перемен появилось у героини недавно. В молодости она была мастером спорта по стрельбе из лука и представляла нашу страну на многих соревнованиях. Но встретив свою любовь, Ира выбрала семью:

Более 30 лет я уже не занимаюсь спортом. Я всю себя посвятила мужу и детям. Мой тренер говорил, что как только я выйду замуж, то моя карьера закончится. Так и случилось.

Однако в свои 50, вместо благодарности детей, Ирина услышала от родного сына упрек. Он заявил, что мама ничего не достигла в жизни и не имеет право делать замечания ему. Это и стало мотивацией для женщины.

За год Ирина Петрик пережила множество отказов от тренеров, которые уверяли, что в 50 лет тяжелые физические нагрузки противопоказаны. Никто из них не хотел брать на себя ответственность. Многие отговаривали женщину от этой затеи. Но спустя долгие поиски она нашла того, кто в нее поверил. И не только в сфере спорта.

Тренер героини по имени Денис говорит:

Мы нашли друг друга не только в спорте, но и в личной жизни. Познакомились в социальных сетях, долго общались, я пообещал помочь Ире стать фитнес-моделью. Потом мы поняли, что любим друг друга. Родным тяжело это принять, ведь у нас 20 лет разницы, но завтра у нас свадьба.

Несмотря на то, что родным тяжело было принять отношения новообразовавшейся пары, а также разницу в возрасте – в 20 лет – Ира и Денис решили пожениться.

Ирина Петрик после похудения пресс-служба канала СТБ

Читай также: Герой “Цієї миті рік потому“ похудел на 53 кг ради любви

Ирина Петрик появилась в студии, как и обещала - в купальнике, хвастаясь подкаченным роскошным телом и горящими глазами. Она много трудилась дома, используя 5-литровые баклажки с водой в качестве гантелей, а швабру вместо штанги. Женщина придерживалась специальной диеты и усердно занималась. За год в весе Ирина потеряла около 20 кг, а объём талии уменьшился на 15 см:

Сейчас я чувствую себя лучше, чем в свои 20! Самое главное - это избавиться от своих страхов и начать движение вперед.

Перевоплощение Ирины поразило всех, а ее пример еще раз доказал - если верить и идти к цели, то возможно все.

Смотрите еще больше мотивирующих историй каждую пятницу в 20:00 в проекте “Цієї миті рік потому“ на СТБ.

Напомним, ранее мы сообщали, кто прошел в финал шоу “МастерШеф-8“.