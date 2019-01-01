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Как попасть на съемки финальной передачи "Караоке на майдані"?

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Легендарной украинской передаче "Караоке на майдані" исполняется 20 лет. Узнайте, что готовит для зрителей проект.
Как попасть на съемки финальной передачи Караоке на майдані
Как попасть на съемки финальной передачи Караоке на майдані
Кадр из видео

Осталось совсем немного времени до одного из самых ожидаемых событий украинского телевидения: 17 января 2019 года культовая телеигра Украины “Караоке на майдане“ отметит юбилей – 20 лет на экране. 

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А уже в это воскресенье, 16 декабря, пройдут последние съемки “Караоке на майдані“. Так что каждый может принять участие и посмотреть на съемочный процесс, а возможно и посчитать деньги участникам. Игорь Кондратюк приглашает всех желающих 16 декабря на съемку сразу двух финальных программ:

  • финальной программы года, в которой 5 лучших певцов 2018 года разыграют звание “Лучший народный певец Украины“ и автомобиль от многолетнего партнера программы;
  • съемка праздничной передачи, посвященной юбилею “Караоке на майдані“ - 20 лет. Эти программы будут последними, снятыми для ТВ, по информации на сегодня, а вы сможете собственными глазами убедиться в честности борьбы, и возможно, именно ваш голос станет решающим при голосовании за владельца автомобиля.

Игорь Кондратюк презентовал интересный ролик, который в ироничной форме рассказывает, с чего же состоит передача “Караоке на майдані“. Маленький спойлер: выяснилось, что “Караоке“ - это огромный склад, где есть коморки абсолютно для всех составляющих шоу: и для кур, которые несут яйца, которые потом дарят участникам, и для песен всех-всех украинских артистов, и для самого ведущего, который непрерывно и ответственно готовиться к каждой передачи, чтобы порадовать зрителей! Посмотреть ролик можно здесь:

Игорь Кондратюк немного раскрыл секреты съемок финального выпуска передачи:

На съемках 16 декабря вас ожидает большое количество приятных сюрпризов, позитива, восторга, вдохновения, а также нереально много приглашенных звездных гостей, среди них: ALYOSHA, Тарас Тополя, Павел Табаков, Наталия Валевская, группы AVIATOR и KADNAY, Яна Соломко, Маша Собко, Александр Скичко, Вика из “НеАнгелов“ и много-много других. Поверьте, грустить не придется! Разве что, эта грусть будет от трогательности атмосферы на площадке.

Начало съемок - в 9:30 16 декабря. Место - ВДНХ. Вход свободный. Не пропустите уникальную возможность увидеть собственными глазами это, действительно, легендарное событие!

Напомним, 50-летняя певица Селин Дион поразила поклонников своей худобой. Как сейчас выглядит артистка, смотрите здесь.

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Теги: Караоке на майдані, Игорь Кондратюк, новости, фото, видео, шоу-биз
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