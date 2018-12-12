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"Я, ти, він, вона": интересные факты об украинском фильме

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Скоро в прокат выйдет украинская комедия "Я, ти, він, вона": узнайте 10 интересных фактов о киноленте.
"Я, ти, він, вона": интересные факты об украинском фильме
"Я, ти, він, вона": интересные факты об украинском фильме
пресс-служба "Квартала 95"

Романтическая комедия от студии “Квартал 95“ под названием “Я, ти, він, вона“ стартует в прокате 27 декабря 2018 года.

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В киноленте сыграли не только участники юмористической студии, но и звезды украинского шоу-бизнеса - певицы Надя Дорофеева и Оля Полякова, музыкант Сергей Бабкин, легендарные актеры Ольга Сумская и Станислав Боклан.

Станислав Боклан и Ольга Сумская
Станислав Боклан и Ольга Сумская
пресс-служба "Квартала 95"

Ivona предлагает узнать еще 10 интересных фактов о фильме:

  • “Я, ти, він, вона“ - юбилейная десятая полнометражная картина производства студии “Квартал 95“ и первая, снятая при поддержке Госкино Украины;
  • Съемочный период длился три месяца, всего над картиной работала группа, которая насчитывает около 120 человек;
  • Владимир Зеленский впервые в кино выступил в роли режиссера (на площадке с ним также работал американец Дэвид Додсон);
  • Известные артистки Надя Дорофеева и Настя Короткая дебютировали в полном метре как актрисы, а еще шоумен Юрий Ткач также впервые сыграл роль в кино;

Надя Дорофеева и Владимир Зеленский
Надя Дорофеева и Владимир Зеленский
пресс-служба "Квартала 95"

  • Ночных смен на проекте было вдвое больше, чем дневных, чтобы группа могла снимать без случайных прохожих в кадре, или в популярных местах, где обычно многолюдно;
  • Во время съемок во Львове местные жители проявили такой интерес к фильму, что перекрыли трамвайные рельсы, и на некоторое время движение транспорта было остановлено. Кстати, именно во Львове во время съемочного процесса один из актеров массовки сделал предложение своей любимой;
  • В некоторых экшн-сценах главных героев заменяли каскадеры, однако, были случаи, когда актеры отказывались от помощи профессионалов и сами выполняли трюк. Также в сцене ночного купания в Днепре Зеленский и Короткая в течение почти четырех часов играли сцену, находясь по шею в очень холодной воде;

Настя Короткая и Владимир Зеленский
Настя Короткая и Владимир Зеленский
пресс-служба "Квартала 95"

  • В одном из самых известных вузов Украины, КПИ им. Сикорского, снимали судебный процесс и место, где работает герой Владимира Зеленского. Некоторые студенты сбежали с пар, чтобы стать свидетелями создания этого фильма;
  • В период съемок оператор фильма американец Брюс Алан Грин получил серьезное повреждение, упав на высокой скорости с велосипеда. На несколько дней его заменил известный украинский оператор Ярослав Пилунский;
  • В одной из сцен герои решают заняться любовью во время киносеанса. Съемки этой сцены проходили ночью в столичном кинотеатре “Синема-Сити“. Кстати, именно в нем пройдет звездная премьера фильма с участием всей съемочной группы.

Напомним, ранее дочери Оли Поляковой устроили музыкальный баттл. Видео смотрите здесь.

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Теги: Кварт 95, Владими Зеленский, Надя Дорофеева, фото, новости, кино, шоу-биз
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  12.12.2018, 15:06
Оценка:  0
pусский
Ты, он, снова он и она - сраные укропы, по хую всем в жопы, нихуя не буду смотреть!
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