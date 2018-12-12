"МастерШеф-8": сегодня назвут имена финалистов шоу

Проект "МастерШеф-8" на канале СТБ подходит к своему финалу, и в сегодняшнем выпуске шоу наконец-то станут известны имена финалистов.

В сегодняшнем выпуске “МастерШеф-8“ состоятся самые последние и самые сложные испытания этого сезона. В конце эфира станет известно, кто попал в финал шоу.

Сначала для трех команд судьи подготовили один из сложнейших конкурсов: дегустация вслепую. С закрытыми глазами капитаны будут пробовать блюдо от судей, после чего нужно пересказать рецепт и презентацию своему напарнику.

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А кто не справится с этим заданием, отправится на последнюю, самую страшную битву черных фартуков в этом сезоне. Мало того, что готовить им придется в сложнейших условиях: в подвешенных сетках. Им предстоит делится продуктами с остальными участниками, и за полтора часа приготовить целых два ресторанных блюда!

Судья проекта Эктор Хименес-Браво говорит:

Это последний шанс остаться в шоу без права на ошибку. Участники получат или билет в финал, или уедут домой.

Если вы хотите узнать, кто вылетит из шоу “МастерШеф-8“ за шаг до своей мечты, и сколько человек пройдет в финал, смотрите эфир в 20:00 на канале СТБ. Также выпуск будет опубликован на Ivona.

Напомним, ранее мы показывали, как прошел выпуск шоу “МастерШеф-8“ от 11 декабря. Смотрите видео здесь.