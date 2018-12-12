Участник "Голосу країни" устроил поклонникам новогодний сюрприз

За несколько недель до Нового года украинский музыкант Oleksii Dibrova представил драйвовый праздничный трек.

Как только зима ступает на порог, наши мысли непроизвольно настраиваются на ожидание приближающихся чудес. Магическая пора не оставляет равнодушными ни детей, ни взрослых.

Особенно активны в этот период представители музыкальной индустрии, и речь даже не о предстоящих корпоративах. Креативные артисты всеми силами стараются передать атмосферу волшебства, снимая тематические клипы и выпуская синглы. Вся необходимая атрибутика – от цветного конфетти, пушистых сосен до звенящих колокольчиков и саней Санты – настраивает на праздничную атмосферу.

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Не остался в стороне новогодне-рождественского ажиотажа певец-инструменталист Oleksii Dibrova. Молодой человек презентовал трек #ЗНОВИМРОКОМ, который ждал своего звездного часа целый год:

В конце 2017 года, в декабре, я прогуливался во время снегопада вдоль городской ярмарки. Вокруг пахло пряниками, глинтвейном, молодежь играла в снежки и согревалась танцами. И рядышком с площадью я увидел одиноко стоящее фортепиано, знаете, уличные музыканты иногда на нем играют. В инструменте не доставало клавиш, дерево промерзло, но я сел и начал что-то наигрывать. Наблюдая за счастливыми прохожими, слушая их шаги по хрустящему снегу – у меня родилась мелодия.

По словам исполнителя, прошло немало времени, прежде чем музыкальная импровизация превратилась в полноценную композицию:

Автором слов к песне #ЗНОВИМРОКОМ является моя сестра Юлия Диброва. Она очень тонко чувствует мое настроение и знает, какой мэссидж я хочу передать своим творчеством. Услышав наброски, Юля сочинила текст. Кропотливая студийная работа отняла немало времени, уже и январь закончился. Но я для себя четко решил, что обязательно сделаю релиз в канун Нового 2019 Года, и подпишу трек с хэштегом, чтобы вывести праздник в тренды.

Украинскому слушателю Oleksii Dibrova известен как участник 5 сезона вокального шоу “Голос країни“, молодой человек был в команде Потапа. Музыкант окончил Киевскую консерваторию по классу ударных инструментов, он мультиинструменталист (играет на всех ударных - от барабанов до маримбы, а также на фортепиано и гитаре).

Длительное время сотрудничал с топовыми артистами в качестве композитора и барабанщика. На его счету работы с TamerlanAlena, группой “Тартак“, Милой Нитич и другими именитыми исполнителями.

Совместно с сестрой Юлией Дибровой в данный момент создают музыку к фильму “Я Бандера“.

Напомним, дочери украинской певицы Оли Поляковой устроили музыкальный баттл. Видео смотрите здесь.