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Участник "Голосу країни" устроил поклонникам новогодний сюрприз

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За несколько недель до Нового года украинский музыкант Oleksii Dibrova представил драйвовый праздничный трек.
Участник "Голосу країни" устроил поклонникам новогодний сюрприз
Участник "Голосу країни" устроил поклонникам новогодний сюрприз
пресс-служба

Как только зима ступает на порог, наши мысли непроизвольно настраиваются на ожидание приближающихся чудес. Магическая пора не оставляет равнодушными ни детей, ни взрослых.

Особенно активны в этот период представители музыкальной индустрии, и речь даже не о предстоящих корпоративах. Креативные артисты всеми силами стараются передать атмосферу волшебства, снимая тематические клипы и выпуская синглы. Вся необходимая атрибутика – от цветного конфетти, пушистых сосен до звенящих колокольчиков и саней Санты – настраивает на праздничную атмосферу.

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Не остался в стороне новогодне-рождественского ажиотажа певец-инструменталист Oleksii Dibrova. Молодой человек презентовал трек #ЗНОВИМРОКОМ, который ждал своего звездного часа целый год:

В конце 2017 года, в декабре, я прогуливался во время снегопада вдоль городской ярмарки. Вокруг пахло пряниками, глинтвейном, молодежь играла в снежки и согревалась танцами. И рядышком с площадью я увидел одиноко стоящее фортепиано, знаете, уличные музыканты иногда на нем играют. В инструменте не доставало клавиш, дерево промерзло, но я сел и начал что-то наигрывать. Наблюдая за счастливыми прохожими, слушая их шаги по хрустящему снегу – у меня родилась мелодия.

По словам исполнителя, прошло немало времени, прежде чем музыкальная импровизация превратилась в полноценную композицию:

Автором слов к песне #ЗНОВИМРОКОМ является моя сестра Юлия Диброва. Она очень тонко чувствует мое настроение и знает, какой мэссидж я хочу передать своим творчеством. Услышав наброски, Юля сочинила текст. Кропотливая студийная работа отняла немало времени, уже и январь закончился. Но я для себя четко решил, что обязательно сделаю релиз в канун Нового 2019 Года, и подпишу трек с хэштегом, чтобы вывести праздник в тренды. 

 

Украинскому слушателю Oleksii Dibrova известен как участник 5 сезона вокального шоу “Голос країни“, молодой человек был в команде Потапа. Музыкант окончил Киевскую консерваторию по классу ударных инструментов, он мультиинструменталист (играет на всех ударных - от барабанов до маримбы, а также на фортепиано и гитаре).

Длительное время сотрудничал с топовыми артистами в качестве композитора и барабанщика. На его счету работы с TamerlanAlena, группой “Тартак“, Милой Нитич и другими именитыми исполнителями. 

Совместно с сестрой Юлией Дибровой в данный момент создают музыку к фильму “Я Бандера“. 

Напомним, дочери украинской певицы Оли Поляковой устроили музыкальный баттл. Видео смотрите здесь.

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Теги: Oleksii Dibrova, Голос країни 5, видео, новости, Новый год 2019, шоу-биз
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Sancho-s    12.12.2018, 14:09
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