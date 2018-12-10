Ники Минаж начала встречаться с убийцей

Американская певица Ники Минаж ошарашила поклонников выбором нового бойфренда.

Рэп-исполнительница Ники Минаж закрутила роман с Кеннетом Петти, который сидел в тюрьме за убийство.

Об этом передает People.

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Смертельный инцидент произошел 27 апреля 2002 года. Тогда Кеннет дважды выстрелил в живот Ламонта Робинсона. От полученных травм тот скончался. В 2006-м Петти приговорили к 10 годам тюрьмы, но он вышел досрочно через 7 лет.

Но это не единственное серьезное преступление мужчины. В 1995 году Кеннета обвинили в изнасиловании 16-летней девушки. Тогда его проговорили к лишению свободы сроком от 18 до 54 месяцев.

Однако Ники Минаж не обращает внимания на криминальное прошлое своего возлюбленного и даже защищает его.

Напомним, ранее Ники Минаж встречалась с четырехкратным чемпионом мира в гонках "Формулы-1" Льюисом Хэмилтоном. Подробности читайте здесь.