Дочери Оли Поляковой устроили музыкальный баттл: видео

Украинская певица Оля Полякова продемонтрировала таланты своих дочерей: смотрите видео.

Исполнительница Оля Полякова показала, как поют ее дочери Маша и Алиса.

Сначала певица опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором ее 13-летняя дочь Маша поет песню “Тримай“ Христини Соловий и сама себе аккомпанирует:

Затем семилетняя Алиса сказала, что может перепеть свою старшую сестренку:

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Вот так звучит оригинал песни “Тримай“ Христини Соловий:

К слову, это не единственный талант дочерей Оли Поляковой. Так, Маша недавно показала, как танцует на пилоне.

Напомним, ранее дочь украинской певицы Светланы Лободы Еву заметили в атрибутике фронтмена немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна, которому приписывают роман с артисткой. Подробности читайте здесь.