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Дочери Оли Поляковой устроили музыкальный баттл: видео

Комментариев: 2
Украинская певица Оля Полякова продемонтрировала таланты своих дочерей: смотрите видео.
Дочери Оли Поляковой устроили музыкальный баттл: видео
Дочери Оли Поляковой устроили музыкальный баттл: видео
Вова Бугаенко

Исполнительница Оля Полякова показала, как поют ее дочери Маша и Алиса.

Сначала певица опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором ее 13-летняя дочь Маша поет песню “Тримай“ Христини Соловий и сама себе аккомпанирует:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Моя !))) @mashapolyakova

Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic)

Затем семилетняя Алиса сказала, что может перепеть свою старшую сестренку:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сказала, я могу лучше чем Маша, может?))))

Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic)

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Вот так звучит оригинал песни “Тримай“ Христини Соловий:

К слову, это не единственный талант дочерей Оли Поляковой. Так, Маша недавно показала, как танцует на пилоне.

 

Напомним, ранее дочь украинской певицы Светланы Лободы Еву заметили в атрибутике фронтмена немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна, которому приписывают роман с артисткой. Подробности читайте здесь.

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Теги: Оля Полякова, Маша Полякова, Алиса Полякова, новости, шоу-биз, видео
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Комментариев (2)
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зая_ц    12.12.2018, 12:10
Оценка:  0
зая_ц
Хорошо что они не мои соседи
Vesna_Krasna2    12.12.2018, 11:20
Оценка:  0
Vesna_Krasna2
Поют как все дети, не больше.
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