Умер сценарист популярного сериала 90-х

Названа причина смерти известного американского сценариста.

В США на 54-м году жизни умер известный сценарист и продюсер Роб Дехотел.

Как передает The Hollywood Reporter, причиной смерти стал сердечный приступ.

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Начинал мужчина свою карьеру с ассистента сценариста известного сериала "Санта Барбара", а немного позже стал сам писать и больше всего любил работать в комедийном жанре.

Роб Дехотел прославился благодаря сценарию к популярному сериалу 90-х "Баффи устроительница вампиров". Кроме того он работал над такими лентами как "Майк и Молли", "Настоящая кровь", "Все схвачено" и "Шоу 70-х".

Напомним, недавно умер молодой украинский актер Тарас Мельничук.