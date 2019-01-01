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Умер сценарист популярного сериала 90-х

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Названа причина смерти известного американского сценариста.
Умер Роб Дехотел
Умер Роб Дехотел
twitter.com/robdeshotel

В США на 54-м году жизни умер известный сценарист и продюсер Роб Дехотел.

Как передает The Hollywood Reporter, причиной смерти стал сердечный приступ.

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Начинал мужчина свою карьеру с ассистента сценариста известного сериала "Санта Барбара", а немного позже стал сам писать и больше всего любил работать в комедийном жанре.

Роб Дехотел прославился благодаря сценарию к популярному сериалу 90-х "Баффи устроительница вампиров". Кроме того он работал над такими лентами как "Майк и Молли", "Настоящая кровь", "Все схвачено" и "Шоу 70-х".

Напомним, недавно умер молодой украинский актер Тарас Мельничук.

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Теги: Роб Дехотел, Баффи - истребительница вампиров, умер, новости, шоу-биз
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