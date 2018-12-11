Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"МастерШеф-8": участники будут готовить в фуд-траках

Комментариев: 0
В последние годы в Украине наблюдается бум на уличную еду, и шоу "МастерШеф-8" на канале СТБ не может обойти этот тренд стороной.
МастерШеф 8: участники будут готовить в фуд траках
МастерШеф 8: участники будут готовить в фуд траках
пресс-служба канала СТБ

В сегодняшнем выпуске “МастерШеф-8“ участники будут готовить уличную еду, и будут делать это на улице, в фуд-траках. 

Ivona расскажет, где посмотреть эфир от 11 декабря и чем он будет интересен.

Судья проекта Дмитрий Горовенко говорит:

Сегодня участников ждет полный цикл производства: это и закупка продуктов, и приготовление заготовок, и непосредственно сама продажа на улице. За короткое время они прочувствуют, каково это, быть молодым предпринимателем в Украине.

Читай также: “МастерШеф-8“: кулинарное испытание пройдут родственники участников

Но денег на закупки нет ни у кого – их нужно заработать. Естественно, на “МастерШеф“, заработать можно только одним способом: идеально приготовить блюда. Под коробками-загадками команды найдут ингредиенты для приготовления определенных блюд.

Каждое блюдо имеет свою цену, и если Эктор Хименес-Браво примет это блюдо, то команды получит свои деньги. 

На эти деньги участники сделают закупки продуктов в супермаркете. Тут нужно не только вложиться в сумму, но и заранее продумать меню. А далее – дело за малым. Сделать все необходимые заготовки и научиться работать в фуд-траках. 

Если вам интересно, кто станет лучшим шефом на колесах, а кто отправится на самую сложную битву черных, и где смотреть сегодняшний эфир, то он выйдет в 20:00 на канале СТБ. Также смотрите выпуск на Ivona.

Напомним, ранее мы сообщали, кто покинул “МастерШеф-8“ 5 декабря.

Поделись:
Теги: МастерШеф 8, новости, фото, шоу-биз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь