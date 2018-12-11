"МастерШеф-8": участники будут готовить в фуд-траках

В последние годы в Украине наблюдается бум на уличную еду, и шоу "МастерШеф-8" на канале СТБ не может обойти этот тренд стороной.

В сегодняшнем выпуске “МастерШеф-8“ участники будут готовить уличную еду, и будут делать это на улице, в фуд-траках.

Ivona расскажет, где посмотреть эфир от 11 декабря и чем он будет интересен.

Судья проекта Дмитрий Горовенко говорит:

Сегодня участников ждет полный цикл производства: это и закупка продуктов, и приготовление заготовок, и непосредственно сама продажа на улице. За короткое время они прочувствуют, каково это, быть молодым предпринимателем в Украине.

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Но денег на закупки нет ни у кого – их нужно заработать. Естественно, на “МастерШеф“, заработать можно только одним способом: идеально приготовить блюда. Под коробками-загадками команды найдут ингредиенты для приготовления определенных блюд.

Каждое блюдо имеет свою цену, и если Эктор Хименес-Браво примет это блюдо, то команды получит свои деньги.

На эти деньги участники сделают закупки продуктов в супермаркете. Тут нужно не только вложиться в сумму, но и заранее продумать меню. А далее – дело за малым. Сделать все необходимые заготовки и научиться работать в фуд-траках.

Если вам интересно, кто станет лучшим шефом на колесах, а кто отправится на самую сложную битву черных, и где смотреть сегодняшний эфир, то он выйдет в 20:00 на канале СТБ. Также смотрите выпуск на Ivona.

Напомним, ранее мы сообщали, кто покинул “МастерШеф-8“ 5 декабря.