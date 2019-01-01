Названа самая популярная песня ХХ века

Узнайте, какая песня стала самой прослушиваемой композицией ХХ века на стриминг-сервисах.

Песня легендарной британской группы Queen под названием Bohemian Rhapsody стала самым прослушиваемым хитом ХХ века на стриминг-сервисах.

Об этом свидетельствует сообщение медиахолдинга Universal Music Group:

“Богемная рапсодия“ Queen официально стала самой популярной песней 20-го века с 1,5 млрд прослушиваний.

Breaking news 🚨 Bohemian Rhapsody by @QueenWillRock has officially become the most-streamed song of the 20th century passing 1.5 billion streams. 👑 pic.twitter.com/utOYWH3S2r — Universal Music Group (@UMG) 11 грудня 2018 р.

Такой успех песни не удивителен, ведь после выхода в 2018 году байопика “Богемская Рапсодия“ количество прослушиваний песен Queen выросло в разы. Кроме того, фильм стал самой кассовой музыкальной биографией в истории — он собрал 596 миллионов долларов по всему миру.

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Интересна и история самой песни Bohemian Rhapsody: трек вышел в 1975, несмотря на то, что его отказывался выпускать синглом продюсер лейбла, на котором работали музыканты, Рэй Фостер. Он утверждал, что песня длиной в пять с половиной минут никогда не станет хитом.

Чтобы все же выпустить хит, музыканты показали песню известному английскому актеру, теле- и радиоведущему Кенни Эверетту, который на тот момент был диджеем на радио Capital. Эверетт раздразнил слушателей сперва фрагментами песни, а потом за два выходных дня за время своего шоу проиграл ее 14 раз. В ближайший понедельник целые толпы покупателей приходили в магазины за пластинкой, но той еще не было в продаже.

Queen Gettyimages

Песня не только прославила Queen, рекордное на тот момент время занимали первое место в чартах, но и стала самой популярной песней ХХ века.

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