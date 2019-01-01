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Названа самая популярная песня ХХ века

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Узнайте, какая песня стала самой прослушиваемой композицией ХХ века на стриминг-сервисах.
Названа самая популярная песня ХХ века
Названа самая популярная песня ХХ века
Depositphotos

Песня легендарной британской группы Queen под названием Bohemian Rhapsody стала самым прослушиваемым хитом ХХ века на стриминг-сервисах.

Об этом свидетельствует сообщение медиахолдинга Universal Music Group:

“Богемная рапсодия“ Queen официально стала самой популярной песней 20-го века с 1,5 млрд прослушиваний.

Такой успех песни не удивителен, ведь после выхода в 2018 году байопика “Богемская Рапсодия“ количество прослушиваний песен Queen выросло в разы. Кроме того, фильм стал самой кассовой музыкальной биографией в истории — он собрал 596 миллионов долларов по всему миру.

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Интересна и история самой песни Bohemian Rhapsody: трек вышел в 1975, несмотря на то, что его отказывался выпускать синглом продюсер лейбла, на котором работали музыканты, Рэй Фостер. Он утверждал, что песня длиной в пять с половиной минут никогда не станет хитом.

Чтобы все же выпустить хит, музыканты показали песню известному английскому актеру, теле- и радиоведущему Кенни Эверетту, который на тот момент был диджеем на радио Capital. Эверетт раздразнил слушателей сперва фрагментами песни, а потом за два выходных дня за время своего шоу проиграл ее 14 раз. В ближайший понедельник целые толпы покупателей приходили в магазины за пластинкой, но той еще не было в продаже.

Queen
Queen
Gettyimages

Песня не только прославила Queen, рекордное на тот момент время занимали первое место в чартах, но и стала самой популярной песней ХХ века.

Напомним, украинский певец MELOVIN презентует новогоднюю песню. Когда и где, читайте здесь.

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Теги: Queen, Bohemian rhapsody, песня, новости, шоу-биз
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