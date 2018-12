Названа самая популярная песня ХХ века

Песня легендарной британской группы Queen под названием Bohemian Rhapsody стала самым прослушиваемым хитом ХХ века на стриминг-сервисах.

Об этом свидетельствует сообщение медиахолдинга Universal Music Group:

Breaking news 🚨 Bohemian Rhapsody by @QueenWillRock has officially become the most-streamed song of the 20th century passing 1.5 billion streams. 👑 pic.twitter.com/utOYWH3S2r