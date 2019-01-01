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“Код Френч”: смотрите сериал о записи нового альбома "Бумбокс"

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Украинская группа "Бумбокс" записала альбом "Таємний код" на французской студии La Fabrique: смотрите, как это было.
“Код Френч”: смотрите сериал о записи нового альбома группы "Бумбокс"
“Код Френч”: смотрите сериал о записи нового альбома группы "Бумбокс"
пресс-служба

Украинская группа “Бумбокс“ выпускает сериал “Код Френч“ о записи альбома “Таємний код“ на французской студии La Fabrique.

Рекрутировав Дениса Дужника в качестве оператора-постановщика (снял для “Бумбокс“ такие видео как “Люди”, “Рок-н-рол”, “Голий Король”) и Станислава Гуренко как режиссера монтажа (“Тримай мене”, live-“Злива”, “Скрейчово”), музыканты отсняли в Сан Реми де Прованс террабайты видео, которые уместили в четыре серии, хронометражем от 30 до 40 минут. 

 

“Код Френч”: смотрите сериал о записи нового альбома группы
“Код Френч”: смотрите сериал о записи нового альбома группы "Бумбокс"
пресс-служба

 

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“Код Френч” - это не первая попытка Бумбокс систематизировать впечатления. На Youtube-канале группы при желании можно посмотреть видео из тура “Люди”, прокатиться с коллективом по США, сходить в спортзал с Андреем Хлывнюком и подпеть Дэвиду Гилмору. 

 

“Код Френч”: смотрите сериал о записи нового альбома группы
“Код Френч”: смотрите сериал о записи нового альбома группы "Бумбокс"
пресс-служба

 

“Код Френч” для тех, кто наряду с шутками и “солдатскими историями” действительно интересуется музыкой. Не только ее конечной составляющей,  в виде сингла или клипа, большого концерта или пресс-конференции артиста, но музыкой в момент ее создания. Ты видишь, как переживают и радуются взрослые, давно состоявшиеся музыканты, как налаживается общение с людьми, которых ты не знал пять минут назад, как механическое исполнение песни рассыпается и появляется та самая магия, которая в будущем будет качать тебя и из крошечного динамика телефона и на стадионном концерте - об этом “Код Френч”. 

Напомним, украинский певец MELOVIN презентует новогоднюю песню. Когда и где, читайте здесь.

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Теги: Бумбокс, видео, новости, шоу-биз
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