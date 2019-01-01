Станислав Боклан рассказал о проблемах со здоровьем

Украинский актер Станислав Боклан признался, о чем думает перед сном.

Известный украинский актер Станислав Боклан признался, что имеет некоторые проблемы со здоровьем.

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Это произошло во время интервью с Яниной Соколовой в ее передаче “Рандеву“. Отвечая на вопрос, о чем он думает перед сном, Боклан сказал:

Последние годы перед сном я думаю о том, чтобы проснуться. У меня проблемы такие со здоровьем. Дело в том, что у меня нет отпусков и практически нет выходных. На голову и на сердце это влияет.

Также Станислав затронул тему смерти:

К тому же я начал терять людей, которых любил и люблю, даже если их уже нет. Теряя кого-то, мы теряем частичку себя. Если кто-то умирает, то и какая-то часть нас умирает. У меня очень мало осталось (близких людей, - ред.).

Напомним, ранее украинский режиссер Алан Бадоев рассказал о своей заветной мечте.