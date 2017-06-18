Даша Астафьева рассказала, где не любит заниматься сексом

Украинская певица и актриса Даша Астафьева откровенно рассказала о своей интимной жизни.

Украинская певица и актриса Даша Астафьева назвала место, в котором не любит заниматься сексом.

Откровенное признание артистка сделала в шоу “Караоке на колесах“, опубликованном на YouTube-канале Люкс ФМ.

Во время музыкальной поездки со Славой Деминым Даша призналась, что не любит заниматься сексом в машине. Причину она объяснила так:

Нет. Я считаю, что машина слишком тесна для этого. Я этим занимаюсь бурно. Мне даже комнаты слишком мало.

Полный выпуск “Караоке на колесах“ с Дашей Астафьевой смотрите здесь:

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Отметим, что Даша Астафьева пребывает в серьезных отношениях с бизнесменом Артемом Кимом. Они даже собирались пожениться в сентябре 2017 года, однако на преграде стал арест мужчины. До 26 января 2018 года Ким пробыл под домашним арестом.

К слову, это уже не первое громкое откровение, прозвучавшее в шоу “Караоке на колесах“. К примеру, украинская певица MamaRika рассказывала Славе Демину о сексе с девушкой. Подробности читайте здесь.

Напомним, ранее украинский режиссер Алан Бадоев рассказал о своей заветной мечте.