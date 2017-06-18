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Даша Астафьева рассказала, где не любит заниматься сексом

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Украинская певица и актриса Даша Астафьева откровенно рассказала о своей интимной жизни.
Даша Астафьева рассказала, где не любит заниматься сексом
Даша Астафьева рассказала, где не любит заниматься сексом
instagram.com/da_astafieva/

Украинская певица и актриса Даша Астафьева назвала место, в котором не любит заниматься сексом.

Откровенное признание артистка сделала в шоу “Караоке на колесах“, опубликованном на YouTube-канале Люкс ФМ.

Во время музыкальной поездки со Славой Деминым Даша призналась, что не любит заниматься сексом в машине. Причину она объяснила так:

Нет. Я считаю, что машина слишком тесна для этого. Я этим занимаюсь бурно. Мне даже комнаты слишком мало.

Полный выпуск “Караоке на колесах“ с Дашей Астафьевой смотрите здесь:

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Отметим, что Даша Астафьева пребывает в серьезных отношениях с бизнесменом Артемом Кимом. Они даже собирались пожениться в сентябре 2017 года, однако на преграде стал арест мужчины. До 26 января 2018 года Ким пробыл под домашним арестом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No-make up family 🙃😑

Допис, поширений Даша Астафьева (@da_astafieva)

К слову, это уже не первое громкое откровение, прозвучавшее в шоу “Караоке на колесах“. К примеру, украинская певица MamaRika рассказывала Славе Демину о сексе с девушкой. Подробности читайте здесь.

Напомним, ранее украинский режиссер Алан Бадоев рассказал о своей заветной мечте.

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Теги: Даша Астафьева, секс, Караоке на колесах, новости, видео, шоу-биз
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