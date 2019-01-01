Амаль Клуни призналась, что страдала от секс-домогательств

Жена известного актера Джорджа Клуни Амаль сделала неожиданное признание о харассменте.

Жена голливудского актера Джорджа Клуни Амаль Клуни призналась, что страдала от сексуальных домогательств на работе.

Об этом женщина рассказала во время Массачусетской конференции по правам женщин, которая на днях состоялась в Бостоне, передает DailyMail.

По словам Амаль Клуни, она чувствовала себя очень дискомфортно после того, как пережила секс-домогательства, и боялась говорить об этом:

В то время мне казалось, что я не должна говорить об этом, потому что чувствовала себя некомфортно и не знала своих прав. И так поступали многие женщины в подобных ситуациях.

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Юрист выразила надежду, что женщины наконец-то перестанут замалчивать подобные проишествия и что к тому времени, как ее дочь вырастет, проблема харассмента на рабочих местах исчерпает себя:

Я думаю, что, какую бы профессию ни выбрала моя дочь, она будет в безопасности. Потому что женщины ее поколения не смирятся со своими мучителями, не будут чувствовать страх перед мужчинами и не будут чувствовать себя жертвами. Эти положительные изменения стали возможными благодаря женщинам движения # MeToo.

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