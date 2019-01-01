Амаль Клуни призналась, что страдала от секс-домогательств
Жена голливудского актера Джорджа Клуни Амаль Клуни призналась, что страдала от сексуальных домогательств на работе.
Об этом женщина рассказала во время Массачусетской конференции по правам женщин, которая на днях состоялась в Бостоне, передает DailyMail.
По словам Амаль Клуни, она чувствовала себя очень дискомфортно после того, как пережила секс-домогательства, и боялась говорить об этом:
В то время мне казалось, что я не должна говорить об этом, потому что чувствовала себя некомфортно и не знала своих прав. И так поступали многие женщины в подобных ситуациях.
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Юрист выразила надежду, что женщины наконец-то перестанут замалчивать подобные проишествия и что к тому времени, как ее дочь вырастет, проблема харассмента на рабочих местах исчерпает себя:
Я думаю, что, какую бы профессию ни выбрала моя дочь, она будет в безопасности. Потому что женщины ее поколения не смирятся со своими мучителями, не будут чувствовать страх перед мужчинами и не будут чувствовать себя жертвами. Эти положительные изменения стали возможными благодаря женщинам движения # MeToo.
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