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Иракли Макацария вернется на грузинские "Танцы со звездами"

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Грузинский бизнесмен Иракли Макацария снова выступит на шоу "Танцы со звездами": подробности.
Иракли Макацария вернется на грузинские "Танцы со звездами"
Иракли Макацария вернется на грузинские "Танцы со звездами"
instagram.com/maqatsa/

Грузинский бизнесмен Иракли Макацария, который принимал участие в украинских шоу “Холостяк“ и “Танці з зірками 2018“, выступит в грузинской версии танцевального проекта.

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Для Иракли это будет возвращение на паркет грузинских “Танцев со звездами“, так как в 2017 году он занял второе место в шоу. В украинской версии проекта Макацарие удалось завоевать бронзу.

Теперь же грузин выступит в качестве приглашенного гостя, о чем радостно сообщил своим поклонникам в соцсети Instagram:

Танцы не покидают мою жизнь. Проект “Танці з зірками“ в Украине закончился, но в Грузии - в самом разгаре. Меня пригласили станцевать в трио на паркете грузинского “Танцы со звездами“ вместе с моими близкими друзьями. Завтра (10 декабря, - ред.) в 22:00 по часовому поясе Тбилиси - прямой эфир, много эмоций и зажигательных танцев!  Уверен, что это будет не последння возможность станцевать для вас.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Танцы не покидают мою жизнь 😇 Проект “Танці з зірками“ в Украине закончился, но в Грузии - в самом разгаре🔥 Меня пригласили станцевать в трио на паркете грузинского “Танцы со звездами“ вместе с моими близкими друзьями ❤ Завтра в 22:00 по часовому поясе Тбилиси - прямой эфир, много эммоций и зажигательных танцев! Уверен, что это будет не последння возможность станцевать для вас😉 #ираклимакацария #maqday #maqatsa #танціззірками #танцисозвездами #dwts #georgia #georgian

Допис, поширений Irakli Makatsaria (@maqatsa)

Напомним, ранее мы сообщали, кого в костюмированной драме “Крепостная“ сыграла украинская актриса Руслана Писанка. Первые фото со съемок смотрите здесь.

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Теги: Иракли Макацария, Танцы со звездами, новости, фото, шоу-биз
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