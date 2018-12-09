Иракли Макацария вернется на грузинские "Танцы со звездами"

Грузинский бизнесмен Иракли Макацария снова выступит на шоу "Танцы со звездами": подробности.

Грузинский бизнесмен Иракли Макацария, который принимал участие в украинских шоу “Холостяк“ и “Танці з зірками 2018“, выступит в грузинской версии танцевального проекта.

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Для Иракли это будет возвращение на паркет грузинских “Танцев со звездами“, так как в 2017 году он занял второе место в шоу. В украинской версии проекта Макацарие удалось завоевать бронзу.

Теперь же грузин выступит в качестве приглашенного гостя, о чем радостно сообщил своим поклонникам в соцсети Instagram:

Танцы не покидают мою жизнь. Проект “Танці з зірками“ в Украине закончился, но в Грузии - в самом разгаре. Меня пригласили станцевать в трио на паркете грузинского “Танцы со звездами“ вместе с моими близкими друзьями. Завтра (10 декабря, - ред.) в 22:00 по часовому поясе Тбилиси - прямой эфир, много эмоций и зажигательных танцев! Уверен, что это будет не последння возможность станцевать для вас.

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