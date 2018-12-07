В пятницу, 7 декабря, прошел финал реалити "Пацанки. Новая жизнь": кто победил.

Весь второй сезон шестерка героинь реалити “Пацанки. Новая жизнь“ боролась за расположение и зрителей, и продюсера Алексея Гончаренко. Они доказывали, что достойны победы и лучше соперниц. Для этого время от времени пацанки пользовались своими пацанскими методами – пускали в ход кулаки и встревали в драки. И вот в пятницу, 7 декабря, стало известно, кто победил в проекте “Пацанки. Новая жизнь“.

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Правда, на финальную встречу с Алексеем Гончаренко девушки пришли не в полном составе – по состоянию здоровья Яна Ковальская, которая накануне покинула сериалити, не явилась. Продюсер пожелал ей скорейшего выздоровления и признался, что доволен результатами всех без исключения героинь:

Галя, Юля и Ира, вы вернули мою веру в вас. И, главное, доказали, что можете добиться успеха. Поэтому, девушки, я решил продолжить ваш путь в шоу-бизнесе. А новым продюсером вашей группы стану я. А ты, Дариана, хорошо себя проявила в качестве концертного директора. Если ты не против, я оставлю за тобой эту должность. Можешь спокойно перевозить свою семью в Киев.

Пацанки. Новая жизнь: кто победил во втором сезоне пресс-служба Нового канала

Успехов в новой жизни достигла и Катя. Всем похвасталась, что помолвлена:

Я встретила человека, с которым хотела бы прожить всю жизнь. Мы уже съехались, и буквально на днях он мне сделал предложение. Определяем день свадьбы.

Пацанки. Новая жизнь: кто победил во втором сезоне пресс-служба Нового канала

Наконец Алексей Гончаренко подошел к главному – объявлению имени победительницы. Ivona предлагает узнать, кто же победил в реалити “Пацанки. Новая жизнь“.

Победительницей, по результатам голосования, стала Галя Полудневич. Ей зрители Нового канала отдали наибольшее количество голосов – более 12 тысяч. А это значит, что Галя получает 50 тысяч гривен на воплощение мечты:

Когда я услышала свое имя, у меня закружилась голова. Думала, потеряю сознание. Это лучше, чем джек-пот! Я теперь точно открою свою кофейню, и не одну, а сеть. А назову ее “Клеопатра coffe“.

Галя Полудневич пресс-служба Нового канала

Отметим, что Галя Полудневич по совместительству победительница первого сезона реалити “Від пацанки до панянки“. Она была одной из самых ярких участниц и завоевала симпатию зрителей Нового канала. Поэтому и попала в сериалити “Пацанки. Новая жизнь“.

Смотрите финал второго сезона сериалити “Пацанки. Новая жизнь“ здесь:

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