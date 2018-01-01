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Эмма Стоун сыграет злодейку из "101 далматинец"

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Американская актриса Эмма Стоун сыграет известную злодейку Disney - Стервеллу Де Виль.
Эмма Стоун сыграет злодейку из "101 далматинец"
Эмма Стоун сыграет злодейку из "101 далматинец"
Venturelli/WireImage

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Американская актриса Эмма Стоун сыграет культового диснеевского персонажа – Стервеллу Де Виль. Звезда “Ла-ла Ленда” предстанет в образе злодейки, ненавидящей собак в новом фильме студии Disney уже в следующем году, пишет The Hollywood Reporter. 

Стервелла Де Виль
Стервелла Де Виль
Disney

Никаких подробностей о будущей картине пока нет, известно только, что картина расскажет зрителям о происхождении персонажа (Стервеллы), впервые представшего на экране в начале 1960-х годов в мультфильме “101 далматинец”. По слухам, главным претендентом на режиссерское кресло является австралиец Крэйг Гиллеспи, известный благодаря фильму “Я, Тоня” с Марго Робби в главной роли. 

Гленн Клоуз в роли Стервеллы Де Виль
Гленн Клоуз в роли Стервеллы Де Виль
Кадр из фильма

Стервелла Де Виль была создана английским детским романистом Доди Смит, которая написала “101 далматинец“ в 1953 году. Спустя 8 лет Walt Disney Pictures экранизировал историю, и мультфильм в итоге стал культовым. Роль злодейки в картине 1996 года сыграла американская актриса Гленн Клоуз.

Ранее сообщалось, что новый тизер четвертых “Мстителей“ установил мировой рекорд.

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Теги: Эмма Стоун, Стервелла Де Виль, 101 далматинец, кино
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