"Беременность – не болезнь": Валентина Хамайко вернулась на тв сразу после родов

5 декабря украинская телеведущая Валентина Хамайко в четвертый раз стала мамой.

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Украинская телеведущая Валентина Хамайко, которая на этой неделе родила четвертого ребенка, сразу после родов занялась работой. Молодая мама считает, что женщине ничего не может помешать вернуться к любимому делу.

Напомним, что ведущая программы “Сніданок. Вихідний“ на канале 1+1 родила мальчика, которого назвали Андреем.

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На официальной странице программы “Завтрак с 1+1“ в Instagram появилось видео, на котором Валентина Хамайко счастливо улыбается и дает комментарий во время перерыва между съемкой. По словам телеведущей, она планировала быстрый выход на работу, поэтому для коллег это не стало сюрпризом.

Я всегда говорила: беременность – это не болезнь. Поэтому если женщина себя нормально чувствует, ничего не мешает ей на третий день вернуться к работе, – призналась Хамайко.

Ведущая вместе с мужем уже воспитывают троих детей: 9-летнюю Соломию, 5-летнюю Мирославу и 5-летнего Михаила.

Напомним, что вчера Регину Тодоренко вместе с новорожденным сыном выписали из роддома.