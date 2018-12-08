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"Беременность – не болезнь": Валентина Хамайко вернулась на тв сразу после родов

Комментариев: 2
5 декабря украинская телеведущая Валентина Хамайко в четвертый раз стала мамой.
Валентина Хамайко вернулась на тв сразу после родов
Валентина Хамайко вернулась на тв сразу после родов
instagram.com/snidanok/

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Украинская телеведущая Валентина Хамайко, которая на этой неделе родила четвертого ребенка, сразу после родов занялась работой. Молодая мама считает, что женщине ничего не может помешать вернуться к любимому делу. 

Напомним, что ведущая программы “Сніданок. Вихідний“ на канале 1+1 родила мальчика, которого назвали Андреем.  

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На официальной странице программы “Завтрак с 1+1“ в Instagram появилось видео, на котором Валентина Хамайко счастливо улыбается и дает комментарий во время перерыва между съемкой. По словам телеведущей, она планировала быстрый выход на работу, поэтому для коллег это не стало сюрпризом. 

Я всегда говорила: беременность – это не болезнь. Поэтому если женщина себя нормально чувствует, ничего не мешает ей на третий день вернуться к работе, – призналась Хамайко.  

Ведущая вместе с мужем уже воспитывают троих детей: 9-летнюю Соломию, 5-летнюю Мирославу и 5-летнего Михаила. 

Напомним, что вчера Регину Тодоренко вместе с новорожденным сыном выписали из роддома.

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Теги: Валентина Хамайко, родила, ведущая
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  09.12.2018, 16:39
Оценка:  0
гость
Зачем рожать и бежать на работу????
Кому это надо вообще?
Видно что она очень уставшая , кому она что доказывает?
Странная женщина
гость  (аноним)  09.12.2018, 15:41
Оценка:  +1
гость
Как попугаи заладили , беременность-не болезнь, то Ребрик, то Лобода, то Хамайко.При чём тут "болезнь"? Разве не видно, что у неё усталое, бледное лицо? Прошло 3 дня от родов, а она - тут- как -тут! Неужели такая нехватка денег, что нужно держаться за эту работу?
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