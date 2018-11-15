Испания подаст в суд на Шакиру: известна причина

Колумбийская певица задолжала властям Испании крупную сумму.

Читай также: Стало известно, как Анджелина Джоли и Брэд Питт “поделили“ детей

Испанские власти намерены через суд взыскать налоги с известной колумбийской певицы Шакиры. Звезда подозревается в неуплате налогов на сумму 14,5 миллионов евро, сообщает издание The El Pais. Подробности читайте далее в материале.

Читай также: Анна Седокова рассказала о борьбе за наследство бывшего мужа

Так, в ходе расследования, налоговиками Испании было выявлено, что в период с 2012 по 2014 годы Шакира не платила подоходный налог и налог на имущество в Испании. Общая сумма задолженности составила 14,5 миллиона евро.

Сама Шакира заверяет, что “всегда выполняла свои налоговые обязательства“ и “ничего не должна испанским налоговым органам“, цитирует заявление артистки газета La Vanguardia.

Согласно законодательству Испании, каждый человек, проживающий на территории страны более полугода автоматически становится его налоговыми резидентом. Шакира в свою очередь проживает в Испании с 2011 года со своим супругом, защитником испанского футбольного клуба “Барселона“ Жераром Пике.

Напомним, что ранее Шакира чуть не попала в авиакатастрофу, однако пилот самолета смог ее предотвратить.