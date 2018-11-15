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Испания подаст в суд на Шакиру: известна причина

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Колумбийская певица задолжала властям Испании крупную сумму.
Прокуратура Испании подаст в суд на Шакиру
Прокуратура Испании подаст в суд на Шакиру
gettyImages.com

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Испанские власти намерены через суд взыскать налоги с известной колумбийской певицы Шакиры. Звезда подозревается в неуплате налогов на сумму 14,5 миллионов евро, сообщает издание The El Pais. Подробности читайте далее в материале. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

😍😍😍 @shakira

Публикация от Gerard Piqué (@3gerardpique)

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Так, в ходе расследования, налоговиками Испании было выявлено, что в период с 2012 по 2014 годы Шакира не платила подоходный налог и налог на имущество в Испании. Общая сумма задолженности составила 14,5 миллиона евро.  

Сама Шакира заверяет, что “всегда выполняла свои налоговые обязательства“ и “ничего не должна испанским налоговым органам“, цитирует заявление артистки газета La Vanguardia. 

Согласно законодательству Испании, каждый человек, проживающий на территории страны более полугода автоматически становится его налоговыми резидентом. Шакира в свою очередь проживает в Испании с 2011 года со своим супругом, защитником испанского футбольного клуба “Барселона“ Жераром Пике. 

Напомним, что ранее Шакира чуть не попала в авиакатастрофу, однако пилот самолета смог ее предотвратить. 

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Теги: Шакира, суд, новости
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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  08.12.2018, 16:46
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pусский
Залупу им в жопу, она в США работает!
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