«Пацанки. Новая жизнь»: участницы сняли свой первый клип «Принцессы»

Украинский клипмейкер и режиссер Елена Винярская призналась, что следит за героинями сериалити «Пацанки. Новая жизнь» и согласилась снять видео на их песню «Принцессы».

Галя Полудневич, Юля Чайка и Ира Слюнько стали на шаг ближе к своей мечте – у пацанок появился первый музыкальный клип. Напомним, песню «Принцессы» для трио героинь сериалити Нового канала предоставил известный украинский продюсер и звукорежиссер Владимир Бебешко. Но дальше продолжать сотрудничество с ними не стал. Однако это не помешало настырным пацанкам. Они нашли и подписали контракт с другим продюсером, назвали свою группу «Перегар», а популярный украинский клипмейкер Елена Винярская согласилась даже бесплатно снять им на эту песню клип.

Я согласилась снять этот клип, потому что мой сын все время голосует за вас, Галя, – призналась клипмейкер. – Чайку лично я люблю-обожаю. А к вам, Ира, присматриваюсь. Вы тоже молодец.

После таких комплиментов у троицы появился дополнительный стимул.

Я подумала, что все надо сделать красиво, профессионально и «по шурику», – говорит Галя. – Чтобы мы были лучше Поляковой.

Для съемок этого клипа пацанки сменили три образа. Первый был в стиле барокко – пышные платья, белые высокие парики и бледные напудренные лица. Второй – антигламурный стиль гранж. Девушки надели купальники, шубы и носки под туфли на каблуках. Для третьего, завершающего образа выбрали стиль 80-х с его спортивными костюмами, леггинсами и куртками-ветровками.

– Все было задумано так, что мы быдло внешне и маленькие нежные девочки внутри, – рассказывает героиня сериалити Нового канала Галя. – Я была в клипе за бригадира, Ира – за алкашку-аристократку, а с Чайкой мы будто бы только что познакомились. Одним словом, все прошло хорошо. Елена была нами довольна. Сказала, что мы молодцы, и работать с нами ей было в кайф.

Посмотрите клип Гали, Юли и Иры:

Напоминаем, сегодня заканчивается голосование за победительницу второго сезона сериалити «Пацанки. Новая жизнь». И уже в 21:00 зрители узнают ее имя!